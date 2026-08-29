Día Mundial del Gamer: México ya es el mayor mercado de videojuegos de Latinoamérica, ¿qué viene ahora con la IA?

Ciudad de México, agosto de 2026 – El Mundial terminó, pero en México la pasión de millones de personas tiene otra fecha marcada en el calendario. Este 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, en el país que lidera el mercado de videojuegos en América Latina y reúne a más de 76 millones de jugadores activos, según datos de Endeavor. Es un hecho: el gaming dejó de ser un pasatiempo para convertirse en uno de los fenómenos más pujantes del país, que combina tecnología, creatividad, comunidad y un negocio que parece no tener techo.

El crecimiento del gaming refleja una transformación que va mucho más allá de la tecnología, la industria tracciona $2.300 millones de dólares en ingresos anuales y se ubica entre los 10 mercados más relevantes a nivel global. Y también cambió la forma de jugar: el gamer ya no está necesariamente frente a una consola, puede jugar desde el celular (el 86.9% de los gamers en México juegan en celular, según Endeavor), continuar una partida en la nube, descubrir un título a través de un creador de contenido o formar parte de una comunidad que existe más allá del juego.

Ahora, con la consolidación de la IA, la industria atraviesa una nueva etapa de cambios. La inteligencia artificial está modificando desde la manera en que se desarrollan los videojuegos hasta la forma en que los jugadores interactúan con ellos, al mismo tiempo que aparecen nuevos desafíos alrededor de la confianza, la seguridad y la regulación.

Dentro de ese contexto, Globant analiza cinco tendencias que están redefiniendo la próxima era de los videojuegos.

Cambio de plataforma: el ascenso del juego portátil y optimizado para la nube. Los videojuegos están trascendiendo las consolas fijas a medida que las plataformas portátiles, híbridas y basadas en la nube ganan popularidad. El foco pasó de la potencia del hardware al acceso fluido, portátil y con continuidad de juego en cualquier lugar. Pero el cambio no consiste simplemente en llevar una experiencia de consola a una pantalla más pequeña. Los estudios también empiezan a pensar cómo diseñar juegos para sesiones más cortas, diferentes contextos de uso y dispositivos que acompañan al jugador durante todo el día.

Adopción de IA en el desarrollo y las operaciones. La IA está transformando cómo se construyen los videojuegos: el 97% de los desarrolladores ya la utiliza para acelerar la creación de assets (Google Cloud Games Report 2025), el playtesting y la localización. Cuando se aplica correctamente, la IA se convierte en un aliado creativo que amplía la capacidad de innovación.

Engagement profundo y el poder de las franquicias históricas. El crecimiento en la industria está virando de la adquisición de nuevos jugadores hacia la profundización del engagement, con estudios que priorizan la retención mediante servicios en vivo, expansiones y remasterizaciones.

Descubrimiento impulsado por creadores y ecosistemas UGC. Los creadores ahora determinan el descubrimiento y el nivel de engagement. TikTok, YouTube y Twitch han superado a la publicidad tradicional como principal fuente de descubrimiento de videojuegos, convirtiendo a los jugadores en co-desarrolladores y creadores monetizados.

Presión regulatoria y la nueva era de la confianza. El avance en las regulaciones está redefiniendo la monetización y el diseño. Los gobiernos están enfocándose en los loot boxes (recompensas aleatorias), sistemas gacha y funciones de IA poco transparentes por sus riesgos psicológicos y éticos. La seguridad del jugador es esencial en cualquier conversación sobre desarrollo.

La evolución del gaming ya no se mide únicamente por la capacidad de ofrecer mejores gráficos o mundos más grandes, sino por la calidad de los sistemas y experiencias que se construyen alrededor del jugador. La industria está entrando en una etapa en la que tecnología, creatividad y comunidad dejan de avanzar por separado para dar forma a experiencias más conectadas, dinámicas y significativas.

“El desafío para quienes trabajamos en la industria del gaming es asegurarnos de que la IA no abarate los juegos, sino que los potencie. Porque, si lo hacemos bien, la IA puede mejorar la forma en que se crean los juegos y profundizar el significado que todos obtenemos al jugarlos”, afirmó Kevin Janzen, CEO del Gaming & EdTech AI Studio en Globant.