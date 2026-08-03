Cómo transferir tus datos de un dispositivo iOS a uno Galaxy usando Smart Switch

Cambiar a un smartphone Galaxy es cada vez más sencillo. Al adquirir un dispositivo Galaxy, es posible llevar prácticamente todo el contenido del equipo anterior al nuevo utilizando Smart Switch , la aplicación gratuita de Samsung desarrollada para hacer que la migración de datos sea rápida, intuitiva y segura. Y que ahora, con la llegada de los nuevos Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra y Z Flip8, cuenta con una versión actualizada.

Con Smart Switch, es posible transferir fotos, videos, contactos, calendario, documentos, configuraciones, historial de llamadas, mensajes e incluso aplicaciones compatibles, lo que reduce el tiempo necesario para configurar un nuevo smartphone y permite que el usuario continúe exactamente donde se quedó.

Ya sea al cambiar entre equipos Android, migrar de un iOS a un Galaxy o incluso entre dispositivos Galaxy, Smart Switch ofrece una conexión aún más sencilla y rápida para satisfacer las necesidades de cada usuario.

Con la actualización de Smart Switch, los usuarios de iOS can, por ejemplo, escanear un código QR en el dispositivo y transferir datos de forma inalámbrica, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales. Además, la nueva compatibilidad de Quick Share con AirDrop permite compartir archivos entre dispositivos iOS y Galaxy de manera fluida, en ambas direcciones.

¿Qué es Samsung Smart Switch?

Smart Switch es la aplicación oficial de Samsung para la transferencia de datos entre smartphones. Además de facilitar la copia de archivos personales, la aplicación ayuda a preservar configuraciones importantes y reduce la necesidad de configurar todo manualmente después del cambio de equipo.

Compatible con dispositivos Galaxy, así como con equipos Android e iOS, la nueva versión de Smart Switch ahora permite transferir tus datos desde un dispositivo iOS antiguo sin necesidad de tener la aplicación instalada en él; anteriormente, era necesario descargar la plataforma en el dispositivo iOS para completar la transferencia. Los dispositivos Galaxy aún requieren tener instalada la aplicación Smart Switch, aunque esta ya viene preinstalada de forma predeterminada.

¿Qué se puede transferir a un smartphone Galaxy?

Dependiendo del dispositivo de origen y la versión del sistema operativo, Smart Switch permite migrar:

Contraseñas y llaves de acceso;

Fotos y videos;

Contactos;

Mensajes;

Notas de voz;

Wi-Fi y redes guardadas;

Agenda y calendario;

Historial de llamadas;

Documentos y archivos;

Alarmas;

Configuraciones de accesibilidad;

Datos de eSIM;

Aplicaciones compatibles y sus datos (como WhatsApp, por ejemplo), cuando estén disponibles.

Cómo transferir datos de un dispositivo iOS a un Galaxy usando conexión inalámbrica

Si prefieres no utilizar cables, es posible realizar la migración mediante un código QR, sin necesidad de instalar aplicaciones.

1. Durante la inicialización de tu nuevo Galaxy, selecciona la opción de transferir desde tu antiguo dispositivo iOS;

2. Se generará un código QR. Escanea el código en tu dispositivo antiguo usando la aplicación de cámara en tu nuevo Galaxy;

3. Toca en “Continuar”;

4. Ingresa tu contraseña para confirmar la transferencia de datos;

5. En tu nuevo Galaxy, acepta los permisos;

6. Selecciona qué archivos deseas transferir desde tu antiguo dispositivo iOS;

7. Espera a que finalice la transferencia.

Preguntas frecuentes

¿Smart Switch borra los datos del celular antiguo?

No. La transferencia copia los archivos al nuevo Galaxy sin borrar el contenido almacenado en el equipo de origen.

¿Necesito instalar Smart Switch?

En dispositivos iOS no es necesario instalar Smart Switch. En los smartphones Galaxy más recientes, la aplicación normalmente ya viene instalada. En otros equipos Android, puede descargarse de forma gratuita antes de realizar la transferencia.

¿Qué dispositivos iOS son compatibles con el nuevo Smart Switch?

La nueva aplicación Smart Switch de Samsung es compatible con dispositivos que ejecuten iOS 26.6 o superior.

¿Qué dispositivos Samsung Galaxy son compatibles con el nuevo Smart Switch?

La nueva aplicación Smart Switch de Samsung es compatible con dispositivos Galaxy que ejecuten One UI 9 o superior.

¿Puedo elegir qué archivos transferir?

Sí. Durante el proceso, el usuario puede seleccionar exactamente qué tipos de contenido desea migrar.

¿Qué sucede si la conexión inalámbrica falla?

Si la conexión inalámbrica falla, la transferencia se interrumpirá. Si esto sucede, abre nuevamente la aplicación Smart Switch para iniciar una nueva transferencia.

¿Cuánto tiempo toma la transferencia?

El tiempo depende de la cantidad de archivos y del método utilizado. Por lo general, las fotos, los videos y las aplicaciones pueden aumentar el tiempo de migración, mientras que las transferencias más pequeñas suelen completarse en pocos minutos.

¿Existen datos que actualmente no se pueden transferir de un dispositivo iOS a un nuevo dispositivo Galaxy vía Smart Switch?

Sí. Por el momento, las configuraciones de Bluetooth, alertas, búsquedas de internet y contactos bloqueados no son compatibles en la versión más reciente de Smart Switch.

Ten la posibilidad de cambiar a un Galaxy y continúa tu experiencia donde la dejaste

Smart Switch fue desarrollado para que el cambio a un nuevo smartphone Galaxy ocurra de forma sencilla, preservando los contenidos más importantes del usuario y reduciendo el tiempo de configuración inicial.

Gracias a sus diversas opciones de conectividad y a una interfaz intuitiva, la aplicación permite migrar fácilmente los datos entre dispositivos Android, iOS y Galaxy, lo que permite a los usuarios disfrutar rápidamente de todas las funciones de su nuevo dispositivo.