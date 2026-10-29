Nicaragua reporta una de las mejores latencias fijas entre los 5 primeros países de América Central y del Norte

Según los datos de nPerf, Nicaragua ocupa el 1º puesto en latencia fija entre julio y septiembre de 2026, entre los 5 primeros países de América Central y del Norte. Con una latencia media de 24,3 ms, el país presenta un tiempo de respuesta especialmente rápido, esencial para juegos en línea o videoconferencias sin retrasos.

Una de las latencias fijas más bajas de la región

Nicaragua registra una latencia de 24,3 ms en su red fija, por delante de Costa Rica (25,6 ms) y Canadá (32,9 ms). Este tiempo de respuesta reducido permite a los usuarios disfrutar de una experiencia fluida en aplicaciones que exigen alta reactividad.

Diferencias marcadas entre países

Las diferencias son notables con países como México (33,6 ms) o Honduras (54,4 ms), donde la latencia es casi el doble. Estas diferencias ilustran el impacto directo de la calidad de la red en la reactividad de las conexiones.