Cristiano Ronaldo podría aparecer en una de las sagas de cine más destacadas de la actualidad

Cristiano Ronaldo podría unirse a ‘Fast and Furious’ (‘Rápidos y Furiosos’ en América Latina), una de las franquicias cinematográficas más destacadas de la actualidad, según lo dio a entender Vin Diesel, conocido por su personaje en la saga, quien anunció que Ronaldo tiene un papel en la próxima entrega.

“Todos se preguntaban si aparecería en la mitología de ‘Fast’. Tengo que decirles que es auténtico. Le escribimos un papel”, escribió Diesel bajo una foto que publicó junto al astro del fútbol en sus redes sociales, insinuando su posible aparición. La nueva película, que se cree que se llamará ‘Fast Forever’ y llegue a los cines en 2027, será la undécima de la serie y se anuncia como el cierre de la icónica saga que comenzó en 2001.