BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO VariosCristiano Ronaldo podría aparecer en una de las sagas de cine más destacadas de la actualidad
Varios

Cristiano Ronaldo podría aparecer en una de las sagas de cine más destacadas de la actualidad

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Cristiano Ronaldo y Vin Diesel en una foto.

Cristiano Ronaldo podría unirse a ‘Fast and Furious’ (‘Rápidos y Furiosos’ en América Latina), una de las franquicias cinematográficas más destacadas de la actualidad, según lo dio a entender Vin Diesel, conocido por su personaje en la saga, quien anunció que Ronaldo tiene un papel en la próxima entrega.

“Todos se preguntaban si aparecería en la mitología de ‘Fast’. Tengo que decirles que es auténtico. Le escribimos un papel”, escribió Diesel bajo una foto que publicó junto al astro del fútbol en sus redes sociales, insinuando su posible aparición. La nueva película, que se cree que se llamará ‘Fast Forever’ y llegue a los cines en 2027, será la undécima de la serie y se anuncia como el cierre de la icónica saga que comenzó en 2001.

También te puede interesar

El popular recipiente que puede pasar de sano...

Hacks para trabajar desde el aeropuerto y aprovechar...

Tesla aprueba el astrónomico paquete salarial a Musk

Este reputado vegetal podría ser el culpable de...

AVISO Summons By Publication BR25A0395SJ

El misterio de los perros azules de Chernóbyl...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign