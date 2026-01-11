El F.C. Barcelona se corona campeón de la Supercopa de España

El F.C. Barcelona venció al Real Madrid por 3-2 y se hizo con el título de la Supercopa de España, celebrada en Arabia Saudita. El encuentro tuvo un incentivo añadido, ya que la rivalidad entre ambos equipos está considerada como una de las mayores del mundo.

El marcador se movió primero a los 36 minutos, con gol de Raphinha, pero Vinicius igualó rápidamente en el 45+1. En el largo descuento del primer tiempo, Lewandowski volvió a adelantar al Barcelona en el 45+3, y Gonzalo respondió para ‘los blancos’ en el 45+5. Ya en la segunda mitad, Raphinha completó su doblete en el 73, lo que le valió el premio MVP (Most Valuable Player, Jugador Más Valioso en español) de la final.

Es la 16.ª ocasión en que el conjunto catalán se corona campeón, lo que lo convierte en el equipo más exitoso en la historia de la Supercopa.