Empresario brasileño deja en su testamento todos sus bienes a Neymar

Soltero y sin hijos, un empresario brasileño de 30 años que padece una grave enfermedad decidió designar al futbolista Neymar Júnior como el único heredero de su fortuna, según informó esta semana el medio brasileño Metrópoles.

El hombre, que prefirió mantenerse en el anonimato, explicó que no está bien de salud y que se identifica mucho con la estrella del PSG, especialmente por la relación que tiene con su padre. «Aunque tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, vi realmente que no tengo a quién dejarle mis cosas, en caso de que llegue a faltar», comentó.

A pesar de ser cuestionado por dejarle todo su patrimonio a una personalidad que posee una fortuna, el empresario cree que Neymar no es una persona interesada.

«Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro por la difamación, también soy superfamiliar y la relación con su padre me recuerda mucho a la mía con mi padre, que ya falleció. Pero sobre todo sé que, por encima de todo, no es interesado, algo un poco raro hoy en día», declaró.

Además, explicó que no le gustaría dejar sus cosas al Gobierno o a familiares con los que no se lleva bien. «Intenté enviárselo (el testamento) a Neymar, pero no tuve éxito. También tengo algunos objetos y cosas de la familia», añadió.