Finalistas del XI Premio Internacional De Música Sacra Fernando Rielo

La obra ganadora saldrá de entre las cuatro obras finalistas seleccionadas por el Jurado:

“Caritas patiens est” de Alejandro Civilotti Carvalho (España, 1959)

“Caritas” de Girolamo Deraco (Italia, 1976)

“De Caritatis” de Miguel Ribiero Teixeira (Italia, 1991)

“A la Caridad” de Matteo Magistrali (Italia, 1980)

Las obras serán interpretadas por la Orquesta y el Coro de Cámara QNK. Opera, dirigidos por el maestro Ignacio Yepes.

Dichas obras han sido seleccionadas de entre las 36 composiciones procedentes de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Venezuela.

El fallo del XI premio Internacional de Música Sacra Fernando Rielo tendrá lugar el próximo 21 de noviembre, en Madrid, en la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat (Calle San Bernardo, 79), tras el concierto en el que se interpretarán por primera vez en público las obras finalistas.