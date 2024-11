FITUR 2025 promueve el orgullo de una industria clave para el desarrollo social y económico sostenible

Organizada por IFEMA MADRID, la Feria Internacional de Turismo se celebrará del 22 al 26 de enero de 2025 con una firme apuesta por impulsar el negocio y el intercambio de conocimiento.

Madrid – El turismo ha alcanzado la cifra de 790 millones de turistas internacionales, generando un impacto económico mundial directo de aproximadamente 3,4 billones de USD en los siete primeros meses de 2024, según ONU Turismo. Ante esta magnitud, la Feria Internacional del Turismo, que cerró su pasada edición con más de 250.000 asistentes y la participación de 9.000 empresas en representación de 152 países, se alinea con el reto global del sector y refuerza su compromiso con la promoción de un turismo responsable, invitando a sus profesionales a potenciar su orgullo de pertenencia.

Así, FITUR, que celebra su próxima edición del 22 al 26 de enero organizada por IFEMA MADRID, convoca al mercado global del turismo poniendo la sostenibilidad en el centro de su programación con el propósito de contribuir a un crecimiento económico sólido y de visibilizar prácticas respetuosas con impacto positivo y replicables para seguir mejorando la calidad de la actividad turística.

Este es precisamente el objetivo dos de sus grandes proyectos. Por un lado, el Observatorio FITURNEXT, la plataforma de FITUR dedicada a promover buenas prácticas y que desde hace seis ediciones trabaja a lo largo del año para identificar y analizar iniciativas implementadas a nivel global por destinos, empresas y organismos en torno a un desafío de la industria. En esta ocasión, el Reto 2025 se ha centrado en cómo el turismo puede contribuir a la gestión sostenible de los alimentos y, tras el análisis de cerca de 300 propuestas, han resultado ganadoras Rutas Gastronómicas Sostenibles de Extremadura (España), Hurtigruten Cruises (Noruega) y Too Good To Go (Dinamarca).

Por otro lado, FITUR 4all, el espacio que por segundo año consecutivo acerca a todas las personas con necesidades de accesibilidad a destinos y servicios turísticos con la finalidad de fomentar el turismo inclusivo. Este proyecto, además de premiar las mejores iniciativas, este 2025 va a elaborar la primera Guía de Buenas Prácticas en Accesibilidad para alentar el compromiso con el desarrollo y promoción de un turismo inclusivo a nivel mundial.

El turismo, palanca de crecimiento económico y social con una gran responsabilidad

Además del propósito de inspirar a los profesionales a adoptar prácticas sostenibles que contribuyan a la protección de la naturaleza y de las comunidades locales, así como de promover una participación responsable en la Feria, FITUR 2025 persigue asimismo que sus profesionales ensanchen su orgullo de pertenencia a un sector crucial, que genera un impacto positivo en el desarrollo económico y social. En este contexto, toda la cadena de valor del turismo contribuye a la generación de empleo, la preservación de la diversidad cultural y el patrimonio histórico, la estimulación de inversión en infraestructuras y servicios y el fomento de un modelo de desarrollo sostenible. Ser parte de esta industria significa estar en el centro de una actividad que, más allá de su aportación a las economías, crea espacios de intercambio y respeto, contribuyendo al entendimiento entre culturas, a la cooperación global y al progreso.

Por ello, bajo el lema ‘Orgullosos. Somos turismo’, FITUR hace un llamamiento a todos los participantes y visitantes a sumarse a esta transformación hacia un turismo más responsable que aporte valor real y duradero al planeta y a las personas.

Sobre FITUR

FITUR (Feria Internacional de Turismo) es el evento de referencia en el sector turístico y la feria líder para los mercados, tanto receptivos, como emisores, a nivel mundial. Se trata de un punto de encuentro global clave para los profesionales de la industria turística y la mayor plataforma de negocio del sector. Es un foro que tiene por objetivo mostrar las últimas tendencias del sector turístico, con especial interés en la sostenibilidad y la innovación.