Revelan la causa de muerte de Lauren Bennett, cantante del éxito mundial ‘Party Rock Anthem’

La artista, de 36 años, fue encontrada sin vida por su esposo el 29 de mayo en una zona boscosa cerca de su casa. Sin embargo, su fallecimiento solo fue anunciado varios días después. Este viernes, una audiencia esclareció el caso.

Una investigación judicial reveló las causas de la muerte de la cantante británica Lauren Bennett, integrante del grupo femenino de pop G.R.L. y una de las voces del exitoso tema mundial ‘Party Rock Anthem’. Aunque la banda había anunciado el fallecimiento de la artista de 36 años el pasado 6 de julio sin dar detalles, una audiencia forense celebrada este viernes en Maidstone (Kent, Reino Unido) esclareció el caso. Según recogen medios locales, el cuerpo de Bennett fue hallado el 29 de mayo en una zona boscosa cerca de su casa en el poblado de Meopham.

La noche anterior, la intérprete le había comentado a su esposo que saldría a caminar por la mañana. Al ver que pasaban las horas y no respondía los mensajes, su marido rastreó la ubicación de su teléfono y la encontró sin vida. El informe policial leído en el tribunal confirmó que la cantante se suicidó por ahorcamiento y descartó el consumo de sustancias tóxicas.

Tiempo después, su padre, Richard Bennett, halló notas manuscritas en las que la joven expresaba su intención de quitarse la vida. Según expuso la jueza forense Jyoti Gill, la artista atravesaba una severa crisis de salud mental desde que fue hospitalizada unos días en enero y permanecía bajo el cuidado de servicios especializados.

Bennett padecía un “sufrimiento psicológico considerable” y “síntomas de angustia” relacionados con los efectos de la medicación que le habían prescrito, detalló Gill. De hecho, el día previo a su muerte acudió junto a su padre a una consulta médica, donde el doctor la notó muy ansiosa y con cuadros de insomnio.