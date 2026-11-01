Sheynnis Palacios Cornejo enamora a sus fans disfrazada como el personaje Jasmine de Disney

FARÁNDULA / INTERNACIONALES — La belleza, carisma y elegancia de la nicaragüense Sheynis Palacios, Miss Universo 2023, volvieron a captar la atención del público internacional y de los nicaragüenses (que la amamos al 100%), en el marco de las festividades de Halloween, luego de sorprender a sus millones de seguidores con una impactante transformación inspirada en el universo de las princesas animadas de Walt Disney. Compartió imágenes en su cuenta de Facebook.

Transformación real como la heroína de Disney

Durante la celebración de la Noche de Brujas, la soberana de la belleza universal deslumbró al hacer gala de una impecable caracterización como la Princesa Jazmín (Jasmine), inolvidable personaje de la película de Disney Aladdín.

Luciendo el característico atuendo en tonos turquesa, elegantes accesorios y un peinado cuidadosamente elaborado al estilo del personaje animado, Sheynis se robó miles de elogios ypiros en las plataformas digitales.

Reacción de sus fanáticos en redes sociales

Las imágenes de su caracterización se viralizaron con rapidez en redes sociales, donde fanáticos y medios del espectáculo internacional destacaron la gracia, el porte y la desenvoltura con los que encarnó a la popular figura infantil.

Sus seguidores no dudaron en calificar su vestuario como una de las caracterizaciones más destacadas y comentadas de la temporada de Halloween entre las celebridades, reafirmando el arrastre y la popularidad de la reina de belleza nicaragüense.