Un encuentro improvisado en Madrid entre Kevin Wai y Bulin 47 se convierte en fenómeno viral de más de 100 millones de reproducciones

El freestyle espontáneo a las afueras de una discoteca dio origen al sencillo ‘Dame Hombro’ y catapultó la carrera del joven rapero colombiano junto al referente dominicano del dembow.

Lo que comenzó como un acercamiento espontáneo a las puertas de la discoteca Shoko en Madrid, España, se transformó en uno de los sucesos más virales de la música urbana reciente. El rapero colombiano Kevin Wai abordó al reconocido exponente dominicano del dembow, Bulin 47, para dedicarle una improvisación que rápidamente superó las 100 millones de visualizaciones en redes sociales.

“Dímelo, Bulin, que yo vine concentrado. Llegó Kevin Wai, que le mete relajado. Dime qué es lo que es, que se metieron los raperos. Tú estás claro que en la calle yo nunca me desespero”, fueron los versos con los que el joven colombiano sorprendió al artista caribeño antes de que este ingresara al recinto para ofrecer su espectáculo.

En entrevista con el programa ‘Primer Impacto’, el rapero colombiano contó cómo surgió aquel inesperado encuentro con el artista dominicano y lo que ha significado para su vida el éxito que alcanzó gracias a la improvisación.

“Nosotros estábamos en la discoteca Shoko, afuera, queda aquí en Madrid, y él iba a cantar y nosotros lo estábamos esperando para cantarle porque el amigo mío que siempre anda conmigo me dijo: ‘Tienes que cantarle a Bulin 47’. Él es la humildad en persona”, contó Kevin Wai desde España.

Reacción espontánea y el origen de ‘Dame Hombro’

Para sorpresa de los presentes, Bulin 47 no solo se detuvo a escuchar, sino que respondió en el acto sumándose al freestyle: “Voy pa’ dentro, no ando en paquete ni en falacia, ahí adentro voy a causar una desgracia. No ando en película, no ando en paquete, ya tú me conoces, soy Bulin 47”.

La química generada en ese instante impulsó la grabación del sencillo conjunto ‘Dame Hombro’, abriéndole importantes puertas en la industria musical a Kevin Wai. En entrevista con el programa Primer Impacto, el colombiano desmintió categóricamente que se tratara de una estrategia planificada: “No, yo no conocía a Bulin 47 en persona, nosotros no pactamos con la gente de ellos, todo fue sorpresa”. Asimismo, reveló que previamente había probado suerte acercándose de forma similar a otras figuras del género como Arcángel y Beéle.

A chance encounter between the Dominican artist Bulin47 and Kevin Wai in Spain surpassed million views and sparked a wave of AI-generated remixes.The Phenomenon Taking Social Media by Storm.

🎥: Bulin 47. https://t.co/zbYJikDZ1C — মৃত্যুঞ্জয়/姆里蒂尤恩贾伊/Mrityunjay 🇮🇳 (@VloggerCalcutta) October 25, 2026

“Lo que ha pasado con Bulin 47 es la química que hubo entre nosotros, como él es humilde y yo también soy una persona humilde”, añadió.

El perfil de Bulin 47: de Capotillo al éxito internacional

Bulin 47, de 36 años, es una de las figuras consolidadas del dembow en República Dominicana. Criado en el sector de Capotillo, en Santo Domingo, fue educado por su madrastra tras el fallecimiento de su padre cuando era joven.

“Soy un tipo respetuoso y trato a las personas bien, no importa el estatus que tengan. Trato a la gente como me trate”, expresó el cantante dominicano.

En conversación con la presentadora dominicana Luz García, el intérprete reafirmó los principios de humildad con los que maneja su carrera: “Soy un tipo respetuoso y trato a las personas bien, no importa el estatus que tengan. Trato a la gente como me trate”. En la actualidad, el artista compagina los logros de su trayectoria musical con su vida familiar junto a su esposa y sus tres hijas.

Este es el éxito hecho entre ambos artistas…