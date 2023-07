VIDEO: Una esfera con 1,2 millones de pantallas LED deslumbra a Las Vegas

Una gran esfera, cubierta de 1,2 millones de pantallas LED, iluminó el martes por primera vez la ciudad de Las Vegas en medio de la celebración del Día de la Independencia de EE.UU. Con 54.000 metros cuadrados, MSG Sphere es considerada como la edificación esférica más grande del mundo. La inauguración del nuevo lugar de entretenimiento, de 112 metros de altura y 157 metros de ancho, está prevista para el 29 de septiembre con el concierto de la banda irlandesa U2.

the $2.3B sphere in Las Vegas is insane pic.twitter.com/YWNNUW1iGz

— Warren Sharp (@SharpFootball) July 5, 2023