Imágenes de olas heladas que te sorprenderán (VIDEO)

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

Cada invierno, el lago Hulun, en Mongolia Interior (China), se cubre de hielo y fuertes vientos empujan las capas de agua congelada hacia la orilla.

Parecidos a cristales, los numerosos trozos de hielo atraen las miradas debido a su transparencia y suave movimiento.

