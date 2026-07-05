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Hombre muere en balacera en Batán, cantón de Matina en Costa Rica

La víctima fue encontrada sin signos vitales por paramédicos de la Cruz Roja Costarricense

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Lugar donde ocurrió el crimen.

Matina, Costa Rica – Una balacera ocurrida este jueves en Batán, cantón de Matina, dejó como saldo un hombre fallecido, según reportó la Cruz Roja Costarricense.

La emergencia se registró en la tarde, cuando se alertó sobre una persona herida por arma de fuego en vía pública. Inicialmente se informó que el hombre se encontraba inconsciente.

Una unidad básica de la Cruz Roja se desplazó al lugar, donde los paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni las circunstancias exactas del ataque.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumirá las investigaciones para determinar el móvil del homicidio, identificar a los responsables y esclarecer los hechos.

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