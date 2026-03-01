Almacenes Tropigas lanza promoción “¡Ya la hiciste!” y sorteará un amueblado completo valorado en más de C$73 mil córdobas

Nicaragua – Almacenes Tropigas anuncia el lanzamiento de su nueva promoción “¡Ya la hiciste!”, con la que estará sorteando un amueblado completo valorado en más de C$73,248 córdobas, reafirmando su compromiso de premiar la confianza de sus clientes y facilitar el acceso a productos que mejoran el hogar.

La promoción estará vigente del 26 de febrero al 2 de marzo de 2026, y participarán automáticamente todos los clientes que realicen compras mínimas de C$7,000 córdobas en cualquiera de las tiendas a nivel nacional.

El premio incluye:

• Cama Queen – Olympia

• Cocina 4 quemadores – Mabe

• Refrigeradora 10’ – LG

• Lavadora 18KG – LG

• Sala Santo Domingo – Capry

• Comedor – Commodity

• Pantalla Smart 50” – Samsung

Esta iniciativa forma parte de la campaña “¡Ya la hiciste!”, un concepto que conecta con el esfuerzo diario de los nicaragüenses y celebra cada meta alcanzada, ya sea en el hogar o en el negocio, expresó Reynaldo Rocha, Gerente Comercial de Almacenes Tropigas.

“En Almacenes Tropigas trabajamos para que cada cliente sienta que su compra vale más. Aquí no solo encuentran precios competitivos y facilidades de pago, sino oportunidades reales de avanzar y mejorar su hogar. Cuando resolvés lo que necesitás, realmente ¡YA LA HICISTE!”, expresó Lesther Pasquier, Jefe de Marca de Almacenes Tropigas.

La promoción también destaca los beneficios de CREDIKONG, el programa de crédito de la marca, que ofrece aprobación rápida e inmediata, con hasta 48 meses de plazo. Gracias a este sistema, asalariados, emprendedores y personas que reciben remesas pueden acceder a los productos que necesitan con cuotas pequeñas y accesibles.

Además, Almacenes Tropigas continúa ofreciendo hasta 36 meses para pagar préstamos a través de TROPICASH, manteniendo su compromiso de brindar soluciones reales y accesibles para todos los hogares.

Los clientes pueden realizar consultas a través de la página web oficial y por medio del número de WhatsApp 5500-5555.

La campaña cuenta con el patrocinio de la marca de motocicletas AKT, fortaleciendo el respaldo y alcance de esta promoción a nivel nacional.

Con presencia en todo el país, Almacenes Tropigas invita a los nicaragüenses a visitar sus tiendas y participar en esta dinámica que no solo premia la compra, sino que celebra el progreso:

“Comprás, pagás tranquilo… y ya la hiciste.”