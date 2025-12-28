Herbalife es reconocida por Forbes en la lista de las Mejores Marcas de Estados Unidos por su Valor

Herbalife Ltd. (NYSE: HLF), compañía global de nutrición, salud y bienestar, fue incluida en la lista inaugural de Forbes America’s Best Brands for Value, ubicándose dentro del 9 % de las marcas mejor valoradas entre más de 3,500 evaluadas.

Reconocida mundialmente por la credibilidad de sus rankings, Forbes creó esta lista para resaltar las marcas en América del Norte que, según los consumidores, ofrecen el mejor valor, combinando alta calidad con precios accesibles.

“En Herbalife, sentimos orgullo de ofrecer productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que están al alcance de nuestros distribuidores y sus clientes en todo el mundo”, comentó Frank Lamberti, Chief Commercial Officer de Herbalife. “Este reconocimiento reafirma lo que nuestros consumidores nos expresan cada día: Herbalife y sus distribuidores aportan un valor excepcional al combinar productos de confianza con acompañamiento y servicios personalizados”.

La lista de Forbes, elaborada en colaboración con HundredX, se basó en más de 3.8 millones de evaluaciones de consumidores sobre 3,500 marcas en múltiples categorías. Los participantes eligieron de forma espontánea las marcas y productos evaluados, garantizando comentarios imparciales. Solo las 300 marcas con mejores puntuaciones obtuvieron un lugar en la lista. Como en todos los rankings de Forbes, las empresas no pagan ninguna tarifa para ser consideradas o seleccionadas.

La inclusión de Herbalife en la lista Forbes America’s Best Brands for Value refuerza el compromiso constante de la compañía con la innovación, la confianza de los consumidores y la accesibilidad de sus productos.

A comienzos de este año, la empresa también fue reconocida por U.S. News & World Report 2025–2026 como una de las Mejores Empresas para Trabajar, destacándose por su excelencia en el entorno laboral, la experiencia de los colaboradores y las oportunidades de desarrollo profesional.

Desde hace 45 años, Herbalife se dedica a transformar vidas a través de la nutrición y de una oportunidad de negocio única. Con aproximadamente 8,600 empleados y una red global de 2.1 millones de distribuidores independientes, la compañía ha construido una comunidad que impulsa a las personas a vivir su mejor versión.

Herbalife es, desde hace cinco años consecutivos, la marca nº1 en el mundo en nutrición para el bienestar y estilo de vida activo*, y es reconocida por ofrecer el batido de proteína nº1 del mundo. **

Su impacto se extiende aún más gracias al patrocinio de más de 150 atletas y equipos en todo el mundo, incluyendo a la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo.

*Euromonitor; CHed2025, nutrición para el bienestar y estilo de vida activo según definiciones de control de peso y bienestar, nutrición deportiva y vitaminas y suplementos dietéticos; % combinado RSP share GBO de 2024.

**Euromonitor; CHed2025, batido de proteína según proteína en polvo para deportes, RTD de proteína para deportes, reemplazo de comidas, suplementos de bebidas nutritivas y suplementos de proteínas; % combinado RSP share GBO de 2024.