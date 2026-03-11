Walmart celebra un año de esfuerzo, compromiso y logros en Nicaragua

En 2025, Walmart afianzó su presencia comercial en el país con 106 tiendas. El departamento de Matagalpa fue uno de sus polos para seguir creciendo y acercando la propuesta de valor de precios bajos todos los días a más familias de la zona norte del país. En enero, la compañía inauguró Maxi Palí Sébaco y, en diciembre, Palí San Isidro. Estas aperturas representaron 274.7 millones de córdobas en capital de inversión.

Mejora continua y cultura de seguridad

La inversión de Walmart se vio además materializada en el remozamiento de tiendas existentes para ampliar la cobertura y mejorar la experiencia de compra de los clientes, como también mediante la adquisición de maquinaria de última generación y tecnologías sostenibles para modernizar los procesos agroindustriales y la eficiencia de su operación.

“En Walmart Nicaragua seguimos apostando por inversiones estratégicas que impactan positivamente a nuestros clientes, productores, asociados y las comunidades donde operamos. Cada paso que damos busca abrir nuevas oportunidades, robustecer nuestras capacidades operativas y aportar al desarrollo económico y social del país”, dijo Richard Lugo, gerente sénior de Asuntos Corporativos.

Uno de los logros más relevantes fue haber alcanzado el hito de más de 1,000 días sin accidentes en la planta de Industrias Cárnicas Integradas (ICI), un indicador que evidencia la sólida cultura de seguridad laboral y la prioridad que la compañía otorga al bienestar integral de sus asociados.

Impulso a pymes y producción nacional

Por otro lado, Walmart impulsó el crecimiento de 164 pymes nicaragüenses: agricultores y fabricantes locales que forman parte de su cadena de abastecimiento por medio de los programas Tierra Fértil y Una Mano para Crecer. A estos proveedores, la compañía les compró más de 659.1 millones de córdobas en 2025, contribuyendo a la dinamización de las economías locales y al fortalecimiento de los ingresos familiares.

“Nos sentimos orgullosos de apostar por lo hecho en Nicaragua. Hoy nos abastecemos de 359 tipos de productos locales, respaldando a pymes y productores que generan más de 2,300 empleos directos. En 2025, el programa Una Mano para Crecer permitió aumentar en un 23 % la cantidad de proveedores, pasando de 57 pymes en 2024 a 70, y destacamos que el 59 % de estas pymes está liderado por mujeres, fortaleciendo el desarrollo productivo del país”, señaló el ejecutivo.

Impacto social y gestión ambiental

En materia social, Walmart Nicaragua fortaleció su apoyo a las comunidades a través de donaciones al Banco de Alimentos y jornadas de voluntariado: más de 1,368 toneladas métricas de alimentos y productos de primera necesidad entregados que beneficiaron a 195,949 personas a nivel nacional.

El aporte de la compañía fue equivalente a 105.9 millones de córdobas por las donaciones en especie, a lo que se sumaron 1.5 millones de córdobas en contribuciones económicas destinadas a fortalecer las capacidades logísticas y los procesos de inocuidad de la fundación.

En línea con su meta de empresa regenerativa, la compañía logró reciclar 4,039 toneladas de plástico y cartón, evitando la emisión de 5.8 toneladas de dióxido de carbono en el país. De igual forma, continúa apostando por la generación de energía renovable a través de paneles solares instalados en sus tiendas, centros de distribución y planta agroindustrial.

“Nuestro horizonte es claro: seguir creciendo junto a Nicaragua con inversiones que elevan la competitividad, brindan valor agregado, cuidan el entorno y hacen prosperar a las comunidades, a la vez que mantenemos nuestra promesa de ahorrarle dinero a las familias nicaragüenses y vivir mejor”, afirmó el vocero.

Capital humano

Walmart Nicaragua cerró el 2025 con una fuerza laboral conformado por 4,275 asociados, de los cuales el 51 % son mujeres y un 6 % personas con discapacidad, quienes se rigen bajo los principios y valores que mueven a la compañía, entre ellos: no discriminación, anticorrupción, no represalias, prevención del acoso laboral, uso correcto de los activos de la empresa.

Reconocimientos empresariales

A lo largo del año, la empresa obtuvo 27 reconocimientos nacionales y regionales en los que lideró las primeras posiciones, por ejemplo, en el Ranking de los Mejores Supermercados de Forbes Centroamérica; Top of Mind de la revista Estrategia & Negocios; Top 1 en el sector comercial y Top 8 a nivel nacional de las Empresas Más Atractivas para Trabajar de Tecoloco; Top 7 de 100 del Ranking Regional de Empresas Líderes de la revista Summa; Premio a la Excelencia 2025.

“Estos resultados nos confirman que vamos por el camino correcto como reflejo del trabajo consistente que realizamos en todas las áreas de la operación y del compromiso de nuestros equipos por mantener altos estándares de servicio, calidad y responsabilidad empresarial. Ello nos motiva a seguir fortaleciendo nuestros procesos y a continuar generando valor para el país”, puntualizó Lugo.