PriceSmart impulsa la educación en la región: más de US$2.6 millones recaudados y casi 144.000 estudiantes beneficiados con la campaña Juntos por la educación

Miami, Estados Unidos – PriceSmart anunció los resultados de su campaña Juntos por la educación 2025, una iniciativa realizada junto con sus Socios, colaboradores y la Fundación PriceSmart para fortalecer la calidad educativa en los países donde opera la Compañía.

La campaña alcanzó una recaudación total de US$2,676,752, recursos que permitirán ampliar el alcance del programa Aprender y Crecer, enfocado en brindar útiles escolares, libros y atención a la salud visual a estudiantes y docentes de comunidades vulnerables.

David Price, el CEO de PriceSmart, precisó que “la educación y el desarrollo juvenil son las inversiones con más impacto que podemos hacer. Estos resultados reflejan lo que sucede cuando nuestros Socios, colaboradores y comunidades se unen con un propósito compartido: habilitar oportunidades reales para miles de niños y niñas. Como lo hemos hecho ya por 20 años, seguimos comprometidos con la educación como una de las bases del desarrollo sostenible”.

Resultados destacados: