PriceSmart impulsa la educación en la región: más de US$2.6 millones recaudados y casi 144.000 estudiantes beneficiados con la campaña Juntos por la educación

Miami, Estados Unidos – PriceSmart anunció los resultados de su campaña Juntos por la educación 2025, una iniciativa realizada junto con sus Socios, colaboradores y la Fundación PriceSmart para fortalecer la calidad educativa en los países donde opera la Compañía.
La campaña alcanzó una recaudación total de US$2,676,752, recursos que permitirán ampliar el alcance del programa Aprender y Crecer, enfocado en brindar útiles escolares, libros y atención a la salud visual a estudiantes y docentes de comunidades vulnerables.
David Price, el CEO de PriceSmart, precisó que “la educación y el desarrollo juvenil son las inversiones con más impacto que podemos hacer. Estos resultados reflejan lo que sucede cuando nuestros Socios, colaboradores y comunidades se unen con un propósito compartido: habilitar oportunidades reales para miles de niños y niñas. Como lo hemos hecho ya por 20 años, seguimos comprometidos con la educación como una de las bases del desarrollo sostenible”.
Resultados destacados:
- 143.991 estudiantes beneficiados con útiles escolares, libros, exámenes de la vista y anteojos
- 7.485 docentes con acceso a más y mejores recursos educativos
- 275 escuelas patrocinadas en 7 países: Colombia, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y la República Dominicana