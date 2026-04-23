Trump: Nuestros buques están listos para el combate

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que los buques estadounidenses están “cargados” y “listos para el combate” contra Irán.

“Nunca hemos tenido tanta munición. Nuestros buques están cargados. Está listos para el combate. Están preparados para partir”, afirmó el mandatario a la prensa en la Casa Blanca.

En este sentido, Trump señaló que las fuerzas estadounidenses cuentan con “un equipamiento de mucha mayor calidad” que cuando iniciaron la guerra contra la República Islámica.

Este martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que prorrogaba el alto el fuego con Irán establecido el 7 de abril. Explicó que la decisión se debe a que el Gobierno iraní se encuentra, supuestamente, “gravemente dividido”, y a que Pakistán solicitó a Washington que suspendiera sus ataques contra la República Islámica “hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”.

Por otra parte, Trump informó que había ordenado a las Fuerzas Armadas continuar con el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y permanecer preparadas y operativas.

El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó que la próxima ronda de negociaciones en Islamabad tendrá lugar tan pronto como Washington ponga fin al bloqueo naval contra el país persa.

Las negociaciones entre Teherán y Washington, planeadas para este miércoles en Islamabad, fueron suspendidas.