Qué hay que saber sobre Juice, la misión que desde 2023 buscará vida en las lunas heladas de Júpiter

La Agencia Espacial Europea (ESA) tiene planificados lanzamientos de misiones científicas relacionadas con la exploración espacial a lo largo de este año.

Una de estas es la esperada misión JUpiter ICy Moons Explorer (Juice), que orbitará el sistema de Júpiter, enfocándose principalmente en el estudio de tres de sus cuatro lunas heladas más grandes, Ganímedes, Europa y Calisto.

— ESA’s JUICE mission (@ESA_JUICE) December 21, 2022