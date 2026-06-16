Google hace accesible para todos una de sus funciones más emocionantes

La compañía Google anunció el viernes que su simulador de vuelo de Google Earth está disponible para todos los usuarios de internet.

Ahora se puede acceder a esta función a través del navegador web sin necesidad de instalar ninguna aplicación. Para iniciar un vuelo, solo hay que entrar en la página de Google Earth, hacer clic en el botón ‘Explorar la Tierra’ y buscar el modo ‘Simulador de vuelo’ en la lista de herramientas.

La empresa también ha publicado una guía en la que explica detalladamente cómo pilotar el ‘avión’ virtual utilizando el teclado y el ratón.