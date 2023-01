Descubren un enorme estallido volcánico en una de las lunas de Júpiter

El Instituto de Ciencias Planetarias (PSI, por sus siglas en inglés) informó la semana pasada que captó un masivo estallido volcánico en Io, una de las lunas de Júpiter. Los científicos lograron observarlo mediante el pequeño telescopio robótico del observatorio Io Input/Output (IoIO), situado cerca de la ciudad de Benson (Arizona).

De acuerdo con el PSI, el responsable del reciente descubrimiento fue el científico Jeff Morgenthaler, quien desde el 2017 monitorea la actividad volcánica en el satélite joviano, descubierto por el astrónomo italiano Galileo Galilei en enero de 1610.

Io es una de las cuatro lunas más grandes y más cercanas al planeta gaseoso, y es el cuerpo celeste más volcánico del sistema solar, puesto que en su superficie se encuentran cientos de volcanes. Algunos hasta expulsan columnas de azufre que llegan a alcanzar hasta cientos de kilómetros de altura.

La NASA explicó que la intensa actividad volcánica en el interior Io se debe a las poderosas fuerzas de marea provocadas tanto por la gravedad de Júpiter como por la de dos de sus grandes lunas, Europa y Ganimedes.

El PSI detalló que el IoIO utiliza una técnica coronográfica que atenúa la luz proveniente del planeta más grande del sistema solar, por lo que se pueden obtener imágenes de gases tenues cerca de este cuerpo celeste. Esto permitió a Morgenthaler detectar un incremento en el brillo del sodio y azufre ionizado entre el gigante gaseoso e Io, que tuvo lugar entre julio y diciembre del año pasado.

En el caso del azufre ionizado, el centro de investigación precisó que este gas forma una estructura parecida a una rosquilla, la cual rodea Júpiter. Por esta razón, se decidió darle el nombre de ‘Toroide de plasma Io’. No obstante, el brillo del toroide de plasma no fue tan acentuado como en estallidos volcánicos previos.

«Esto podría decirnos algo sobre la composición de la actividad volcánica que produjo el estallido o podría decirnos que el toroide es más eficiente para deshacerse del material cuando se le arroja más material», subrayó Morgenthaler.

The ionized sulfur, which forms a donut-like structure that encircles Jupiter and is called the Io plasma torus, was curiously not nearly as bright in this outburst as previously seen. “This could be telling us something about the composition of the volcanic activity…» pic.twitter.com/8YGCn077pD

— Planetary Science Institute (PSI) (@planetarysci) January 3, 2023