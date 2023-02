Una mujer rompe sin querer la escultura de un perro-globo de 42.000 dólares

Una mujer que visitaba una exposición de arte contemporáneo en Miami, organizada en el marco de la feria Art Wynwood, hizo añicos sin querer un perro-globo del famoso escultor estadounidense Jeff Koons, cuyo valor se estima en 42.000 dólares. El incidente tuvo lugar el jueves, durante la vista previa de acceso VIP a la muestra, organizada un día antes de la inauguración oficial del evento.

Stephen Gamson, artista y coleccionista de arte basado en Wynwood que fue testigo del suceso, contó a Miami Herald que una mujer se acercó a la escultura del perro globo azul, que estaba en un pedestal acrílico, y tocó la pieza, aparentemente movida por la curiosidad de saber si era un globo hinchable de verdad.

Leer más: Una carta llega a su destino en Londres más de un siglo después de ser enviada

Y resultó que no lo era. El perrito de porcelana cayó del pedestal y se hizo pedazos ante el asombro de los congregados. Afortunadamente para la mujer, el evento no se regía por la política de ‘si lo rompes, lo compras’ y, además, la obra de arte estaba cubierta por el seguro.

«Cuando cayó al suelo, fue como cuando un accidente automovilístico atrae a una multitud en la carretera», comentó Gamson. En un principio, algunos se preguntaron si realmente se trató de un lamentable accidente o si aquello era parte de un inesperado ‘performance’, ya que, tratándose de Miami, donde incluso se exponen bananas pegadas a la pared con cinta aislante, no se puede descartar nada.

Leer más: Hallan un palacio perdido de 4.500 años de antigüedad y un legendario templo en Irak

Breaking News: A woman accidentally knocked over a balloon dog sculpture by Jeff Koons at an art fair in Miami, causing the $42,000 artwork to shatter, witnesses said. pic.twitter.com/BK7x2Je21w

El personal recogió rápidamente los restos de la obra sin que hubiera que lamentar heridos. La asesora de arte del evento, Bénédicte Caluch, indicó a Miami Herald que la mujer era coleccionista de arte y que, en ningún caso, quiso romper la pieza.

Incluso roto, el perro globo de Koons aún podría valer mucho. De hecho, Gamson propuso a Caluch comprar los restos de la escultura. «Dije: ‘¿Por 15 millones de dólares? ¡Oh sí!'», bromeó Caluch. Sin embargo, Gamson habla en serio cuando dice que encuentra valor en ella «incluso cuando está rota», ya que —explica— «es historia» y eso «hace el arte aún más interesante».

Leer más: Grietas bajo la plataforma de hielo del glaciar ‘del Juicio Final’ aceleran su colapso

OH DAMN! 😱😱😱😱😱

А balloon sculpture of famous artist Jeff Koons in the shape of a dog crashed at the Art Wynwood Fair in Miami. It was valued at $42,000, the Daily Mail.

🔉

It is specified that one of the collectors decided to check whether the work by Koons really lived up… https://t.co/J8QwVtQt2K pic.twitter.com/yJXi6sWuFq

— TheRealBiffBifford 🇺🇸 (@TBifford) February 19, 2023