Encuentran un caimán de un metro en un parque de Filadelfia

Un visitante del parque FDR de Filadelfia (EE.UU.) encontró el domingo a un caimán de un metro de largo, un reptil exótico en la zona, ya que estos animales, generalmente, habitan en los humedales de América Central y del Sur, según la cadena local 6 ABC.

Came face to face with the caiman (basically mini alligator) that was abandoned in FDR Park yesterday and only jumped back scared once (5-6 times).

These are legal pets, but illegal to abandon. They are dangerous and harmful to the ecosystem. @6abc pic.twitter.com/pBClPDSJPQ

— Beccah Hendrickson (@Beccah6abc) March 6, 2023