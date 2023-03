Biden: «Los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro»

El jefe de Estado indicó que los inversores no estarán protegidos. «Asumieron el riesgo a sabiendas y cuando el riesgo no les salió bien, los inversores perdieron su dinero. Así funciona el capitalismo», declaró el presidente estadounidense

El presidente estadounidense Joe Biden ha asegurado a la población de su país la estabilidad del sistema bancario de la nación pese a los problemas que ocurrieron en el sector la semana pasada.

Hablando en rueda de prensa, el mandatario defendió las bruscas medidas tomadas por el Gobierno para evitar consecuencias para negocios pequeños, empleos y el sistema bancario en general a partir de los problemas ocasionados en Silicon Valley Bank y posteriormente Signature Bank.

El jefe de Estado indicó que ahora que los activos bancarios se encuentran bajo control de los reguladores:

Todos los clientes que tenían depósitos en estos bancos estarán protegidos y ya tienen acceso a su dinero a partir de hoy. Los contribuyentes no sufrirán pérdidas. El dinero procederá de las asignaciones de los bancos al Fondo de Seguros de Depósitos.

«La dirección de estos bancos será despedida. Si la Corporación Federal de Seguros de Depósitos [FDIC, por sus siglas en inglés] se hace cargo del banco, las personas que lo dirigen no deberían volver a trabajar allí».

Los inversores en el banco no estarán protegidos. «Asumieron el riesgo a sabiendas y cuando el riesgo no les salió bien, los inversores perdieron su dinero. Así funciona el capitalismo».

Se investigará cómo estos bancos llegaron a tales circunstancias y los responsables deben rendir cuentas. «En mi Administración nadie está por encima de la ley».

El presidente pedirá al Congreso y a los reguladores bancarios que «refuercen las normas aplicables a los bancos para que sea menos probable que este tipo de quiebra bancaria se repita» y para proteger los puestos de trabajo y las pequeñas empresas del país. «Los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro».

El viernes pasado, el sistema bancario estadounidense experimentó la quiebra más grande desde la crisis financiera de 2008: Silicon Valley Bank (SVB), el decimosexto banco más grande del país, se vio colapsado después de que los depositantes, en su mayoría vinculados con el sector de la tecnología y empresas respaldadas por capital de riesgo, retiraran su dinero, a medida que se extendía la preocupación por la crisis dentro de la entidad bancaria.

Dos días más tarde, los reguladores cerraron el Signature Bank, con sede en Nueva York, debido a riesgos sistémicos y con el fin de evitar un contagio en el sector.

Los reguladores bancarios tomaron el control de las instituciones y designaron a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) para que tenga a su disposición los activos de las entidades.

El Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la FDIC de EE.UU. aseguraron que los depositantes de Signature Bank y SVB serán indemnizados y que los contribuyentes no sufrirán pérdidas.

Acciones de bancos estadounidenses se desploman

Las acciones de bancos estadounidenses se han desplomado este lunes tras el discurso del presidente de EE.UU., Joe Biden, sobre economía. MarketWatch señala que, en total, 12 bancos perdieron más del 10 % y cinco más del 20 %.

Así, First Republic Bank cayó un 65,1 %, mientras Western Alliance Bancorp, PacWest Bancorp y Charles Schwab perdieron un 75,9 %, un 41,0 % y un 19 %, respectivamente, detalla Reuters. Paralelamente, los activos de Comerica Inc. se desplomaron en un 45,7 %, de KeyCorp, en un 34,6 %, de Zions Bancorp, en un 31,6 %, y de Fifth Third Bancorp, en un 25,9 %, según MarketWatch.

