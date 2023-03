Un agujero solar de 30 veces el tamaño de la Tierra provocará tormentas geomagnéticas este fin de semana

El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA identificó recientemente un enorme agujero coronal cercano al polo sur del Sol. El científico de la División de Ciencias de Heliofísica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, Alex Young, explicó que el actual agujero coronal mide entre 300.000 y 400.000 kilómetros de ancho, lo que equivale a entre 20 y 30 planetas como la Tierra alineados en fila.

Los agujeros coronales aparecen como áreas oscuras en la corona solar (parte exterior de la atmósfera del Sol), puesto que al ser regiones frías y menos densas que el plasma circundante provocan que no brillen tanto como en otras zonas de la gran estrella.

Al mismo tiempo, son regiones de campos magnéticos unipolares abiertos que permiten que el viento solar escape fácilmente hacia el espacio y dé, como resultado, flujos de viento solar rápidos denominados como ‘corrientes de alta velocidad’. De acuerdo con Young, estas corrientes pueden alcanzar velocidades de entre 500 y 800 kilómetros por segundo (km/s).

Alex Young comentó que los habitantes de la Tierra empezaremos a notar los efectos de las corrientes de alta velocidad a partir del viernes, ya que las partículas y el campo magnético que transporta el viento solar interactuarán con el campo magnético terrestre, lo que causará perturbaciones temporales. También señaló que los campos magnéticos de los agujeros coronales son menos violentos que los de una eyección de masa coronal, por lo que se espera que aparezca una aurora boreal más vibrante.

Sin embargo, el Centro de Pronóstico del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés) emitió alertas de tormentas geomagnéticas, que está previsto que tengan lugar entre el jueves y el sábado de esta semana. El SWPC precisó que «las alertas se deben, principalmente, a los efectos de las corrientes de alta velocidad del agujero coronal».

Geomagnetic storm watches are now in effect for 23-25 Mar, primarily as a result of anticipated CH HSS effects, although glancing influence from a passing CME is also possible late on 23 March. Visit https://t.co/YLUbTRMxS6 for the latest information and forecasts. pic.twitter.com/V0Mdipmdoi

— NOAA Space Weather (@NWSSWPC) March 22, 2023