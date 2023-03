Un asteroide recién descubierto pasará entre la Luna y la Tierra este fin de semana

Este martes, la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA comunicó que un asteroide recién descubierto, bautizado como 2023 DZ2, se acercará a la Tierra el próximo sábado. La agencia informa que no hay riesgo de impacto con nuestro planeta. En su perigeo (distancia más cercana a la Tierra) se encontrará a solo 174.610 km, menos de la mitad del trayecto que hay hasta la Luna (cuyo cálculo aproximado es de 384.400 km).

Leer más: Descubren en muestras del asteroide Ryugu moléculas esenciales para la vida

On 2023-03-21 I observed the asteroid 2023 DZ2 remotely at 0.355-m telescope of Abbey Ridge Observatory @AbbeyRidgeObs.

Image: stacked 52×60 sec.@Astroguyz @El_Universo_Hoy @ThePhotoHour @StormHour @DavidBflower#astronomy #asteroid #2023DZ2 #MarchEquinox #Equinox #spring pic.twitter.com/TecrJZkfPy

— Филипп Романов/Filipp Romanov (@romanov_filipp) March 21, 2023