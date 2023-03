Captan las secuelas de la colisión de la sonda DART contra un asteroide

Dos grupos internacionales de astrónomos reportaron en sendos artículos sus resultados sobre las secuelas del impacto de la sonda DART de la NASA contra el asteroide Dimorphos, que tuvo lugar en septiembre del año pasado, informó este martes el Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés).

Leer más: Descubren en muestras del asteroide Ryugu moléculas esenciales para la vida

La colisión controlada, que ocurrió a 11 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, pudo ser observada por los científicos mediante los cuatros telescopios que forman parte del proyecto Telescopio Muy Grande (VLT, por sus siglas en inglés) del ESO. Estos dispositivos ópticos se encuentran en el Observatorio Paranal, en el desierto de Atacama (Chile).

En la primera investigación, publicada en la revista Astronomy & Astrophysics, se examinó durante un mes la evolución de la nube compuesta de material eyectado del objeto rocoso. Estas observaciones se realizaron a través del instrumento espectroscópico MUSE, que está instalado en el cuarto telescopio del VLT.

Leer más: Un medio ruso presenta a una chica del tiempo impulsada con inteligencia artificial (VIDEO)

Los especialistas descubrieron que esta nube podría estar constituida por partículas de polvo muy finas. Asimismo, encontraron que, en los días posteriores al choque, se formaron otras estructuras, como cúmulos y espirales, así como una larga estela empujada por la presión de la radiación solar. En el caso de las espirales y la estela, se sugirió que podían hechas de partículas de polvo más grandes.

Sin embargo, al tratar de buscar la presencia de oxígeno y agua provenientes del hielo expulsado por el impacto, los investigadores no detectaron ninguno de estos elementos. Esto se debe a que, a diferencia de los cometas, los asteroides tienen pocas cantidades de hielo en su composición. Tampoco se localizaron los restos del propulsor de la DART.

Leer más: Demuestran por primera vez que es posible manipular la ‘luz cuántica’

3/ They found clues indicating that the cloud could be made of very fine particles. In the hours/days that followed the impact other structures developed: clumps, spirals and a long tail pushed away by the Sun’s radiation. The spirals and tail could be made of larger particles. pic.twitter.com/Gh7I3y6pHB

— ESO (@ESO) March 21, 2023