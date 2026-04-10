La muerte lenta de un migrante que optó por no ir al hospital en EE.UU. por miedo al ICE

Un inmigrante mexicano sin documentos falleció a finales de febrero, después de que se negara a acudir a un médico por el miedo a ser detenido por las redadas del Servicio de Migración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE).

El caso de Jesús Juárez Cruz, investigado por El País, es paradigmático de la situación que muchos migrantes experimentan en EE.UU. desde que Donald Trump, tras su segunda llegada a la presidencia, estableciera un férreo régimen de deportaciones.

La salud del hombre fue disminuyendo hasta acabar postrado en la cama de su casa, donde finalmente falleció. Deja una viuda, Guadalupe, sin trabajo ni ahorros, y cuatro hijos, de 16, 21, 26 y 27 años.

El mayor de sus hijos fue el que se ocupó de su cuidado durante los últimos años. Necesitaba ayuda incluso para sus necesidades más básicas, pero aún así fue renuente a acudir a un hospital. Prefirió arriesgar su salud que someterse a la posible deportación.

Más detalles sobre Jesús

Juárez Cruz había abandonado de joven su poblado natal, Tungareo, en el estado mexicano de Michoacán, para apoyar a su familia con sus remesas. Poco después conoció a otra migrante, también de su mismo estado, con quien formó una familia.

Al tiempo de entablar la relación con Guadalupe, Jesús cayó en el alcoholismo. En 2009, fue detenido por conducir ebrio, lo que derivó en una deportación a México. No obstante, volvió a cruzar la frontera sin papeles para reagruparse con los suyos.

Los problemas con el alcohol persistieron y comenzó el deterioro de su salud. La situación se agravó en los últimos años, que coincidieron con la política represiva de Trump sobre la migración irregular, lo que le impidió al mexicano buscar ayuda profesional para atender los males que le aquejaban.

No hay datos de cuantas personas han muerto por el miedo a acudir a un centro de salud. No obstante, desde el año pasado han habido denuncias sobre la entrada de agentes del ICE a hospitales y centros médicos para realizar detenciones, algo que repudian las organizaciones de defensa de los migrantes porque atemoriza aún más a los colectivos vulnerables.