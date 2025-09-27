Detienen a actriz porno cercana a músicos colombianos asesinados en México

La modelo venezolana, bailarina y actriz pornográfica Angélica Yetsey Torrini León, mejor conocida en el mundo del entretenimiento para adultos como ‘Angie Miller’, y quien era cercana a los músicos colombianos asesinados en Mexico, Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, conocidos como ‘B-King’ y ‘Regio Clown’, fue detenida en el país norteamericano.

De acuerdo a medios locales, que refieren este viernes una ficha del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la mujer fue arrestada el martes en el Estado de México.

Reporte de desaparición

A través de un boletín de búsqueda, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México había compartido los datos de la joven de 29 años, que había sido vista por última vez el pasado 23 de septiembre, justo un día después que las autoridades mexicanas identificaran los cadáveres desmembrados de los dos músicos, que fueron asesinados el 17 de septiembre luego que los reportaran como desaparecidos un día antes, según reporta el portal mexicano El Financiero.

La investigación preliminar de la Fiscalía mexicana indica que Torrini había sido vista por última vez en la localidad de Santa Cruz Atoyac, una colonia turística de Benito Juárez, en la capital de la nación latinoamericana.

De acuerdo con el diario El Colombiano, Torrini tiene su residencia fija en Medellín, Colombia, y se encontraba en México desde agosto pasado para participar en varios shows eróticos, según ella misma promocionó en sus redes sociales, además de acompañar a los artistas colombianos para sus presentaciones musicales.

Entretanto, el medio colombiano Publimetro indicó que la actriz habría mantenido una relación con ‘B-King’, que se habría hecho pública a través de varios videos divulgados en sus redes donde ambos se mostraban juntos y en compañía.

“Estábamos felices y con muchos proyectos”

Cuando se conoció la noticia de la muerte de ambos artistas, la joven publicó en sus redes un mensaje de duelo en el que expresaba su dolor, especialmente, por la pérdida de ‘B-King’.

“No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor. Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando. El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria, qué dolor todo esto. Te voy a querer siempre, Bayron”, expresó la joven horas antes de su desaparición.

Según Publimetro, aunque todavía no se confirma si la desaparición de Torrini está relacionada al asesinato de los dos colombianos, las coincidencias de ambos hechos generan incertidumbre y múltiples hipótesis en la opinión pública.

Según reportó la unidad de investigación del periódico colombiano El Tiempo, la modelo podría ser una testigo clave de la muerte de Sánchez y Herrera. Según ese medio, hay dos versiones sobre la relación entre ella y ‘B-King’. Una que la joven sí era pareja sentimental del reguetonero y la otra tenían “muy poco tiempo de conocerse y que no eran pareja como tal”.

El reporte de ese medio también señala que la mujer habría desaparecido exactamente en el mismo lugar donde fueron vistos por última vez los músicos cuando salían de un gimnasio. Además, Torrini conocía información relevante sobre el hombre que supuestamente contrató a los músicos.

La chica también divulgó en sus redes que mantuvo comunicación con ‘B-King’ hasta el momento que lo fue a recoger un supuesto “escolta” del sujeto que los llamó para los conciertos. El Tiempo también informó que los familiares de los artistas pensaban que Torrini estaba a disposición de la Fiscalía para rendir declaraciones, pero tras conocerse la supuesta desaparición creen que la joven nunca pudo dar su testimonio a las autoridades ni entregar los mensajes que ambos intercambiaron vía telefónica.

Otros datos sobre Torrini

Según El Tiempo, la modelo avisó a una conocida que debía salir a cumplir un compromiso profesional y por ese motivo le llevó a su hija de dos años para que esa persona la cuidara. Tras dejar a la pequeña, Torrini siguió su camino sin dar más detalles.

Según personas cercanas, la joven habría salido de una residencia, en la Colonia del Valle de Ciudad de México, cerca de las 7:00 de la noche. La mencionada zona queda a tan solo 2,2 kilómetros de distancia, unos nueve minutos a pie, del sitio donde se le vio por última vez.

Allegados al caso también indicaron que ‘Miller’ era conocida de Regio Clown, porque él tenía más tiempo en México y ayudó a que ella y ‘B-King’ se ubicaran tras su llegada a la capital mexicana.

Los restos de los músicos colombianos fueron hallados con un mensaje intimidatorio que habría sido firmado por el cártel La Familia Michoacana. Sin embargo, se presume que texto tendría la intención de desviar la investigación de los verdaderos responsables del crimen, según medios colombianos. El caso sigue bajo investigación.