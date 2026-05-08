Fue ampliada la denuncia contra gobernador y decenas de políticos de Sinaloa por presuntos vínculos con narcos

Un abogado y activista mexicano presentó una denuncia contra el gobernador con licencia del estado de Sinaloa y más de 50 políticos por sus supuestos vínculos con ‘Los Chapitos’, los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera, que lideran una facción del Cártel de Sinaloa.

La presentación ante la Fiscalía General de la República estuvo a cargo de Miguel Alfonso Meza, fundador de la organización civil Defensorxs MX y promotor de la plataforma Narcopolíticos. “Venimos a denunciar a 55 narcopolíticos de Morena y otros partidos que están relacionados con la narcoelección que se llevó a cabo en 2021”, expresó. La denuncia apunta a los delitos de delincuencia organizada en sus modalidades de secuestro, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, detallaron medios locales.

Hoy denunciamos a Rubén Rocha Moya y otros 55 @narcopoliticos_. Todos formaron parte o se beneficiaron de la narcoelección de Morena en Sinaloa en 2021. Después, le entregaron el estado a Los Chapitos, con consecuencias terribles para los sinaloenses. Además de que denunciamos… pic.twitter.com/qtsYildAUd — Miguel Meza (@MiguelMezaC) May 7, 2026

Entre los apuntados está el gobernador Rubén Rocha Moya, quien, según declaraciones del activista, pactó con ‘Los Chapitos’ y así consiguió su apoyo para ganar la elección, algo que se repetiría en los municipios y las diputaciones.

“EE.UU. acusó a diez narcopolíticos, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya”, dijo Meza y agregó que lo que hizo fue ampliar “esta denuncia a otras 45 personas que también formaron parte de esta narcoelección y que se han visto beneficiadas de la operación de ‘Los Chapitos’ en la elección de 2021 en Sinaloa”. Entre los denunciados está el exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz, a quien responsabilizó de “entregarles el estado” y “permitirle operar impunemente con la ‘Chapiza’ en la elección 2021”.

“Llevamos años exponiendo los vínculos entre el crimen organizado y los políticos de todos los partidos y, a pesar de esto, las autoridades, la presidenta de la República, la Fiscalía mexicana, siguen encubriendo a estos narcopolíticos, al grado que tienen que resolverse los problemas o llegar presiones desde EE.UU. para que las autoridades empiecen a escuchar los reclamos que por años hemos planteado”, sostuvo.

La acusación de EE.UU.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció acusaciones contra Rocha Moya y otras nueve personas, entre autoridades y exfuncionarios, por presunto tráfico de drogas y delitos relacionados con armas y supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Según sostiene Washington, desde 2021, cuando Rocha asumió la gobernación “prometió” proteger a los hijos del Chapo, mientras ellos “distribuían grandes cantidades de drogas” a EE.UU., es decir, “permitió que ‘Los Chapitos’ operaran con impunidad en Sinaloa”. Por ello, fue solicitada la captura, extradición y condena a cadena perpetua de los presuntos involucrados.

Gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos actuales y exfuncionarios acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas https://t.co/L7RTc9y0VY — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 29, 2026

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “bajo ningún motivo” van a permitir la “intromisión o injerencia de un Gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”. En ese sentido, advirtió que “si no hay pruebas claras, el objetivo es político”.

Por su parte, Rocha Moya rechazó cualquier vínculo con narcos y atribuyó la denuncia a “una perversa estrategia” de EE.UU. para “violentar la soberanía nacional” y atacar al Gobierno de Sheinbaum.