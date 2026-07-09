Diplomático de EE.UU. responde a las duras acusaciones de Sheinbaum

El exembajador de EE.UU. en México Ken Salazar respondió a las fuertes acusaciones en su contra por parte del Gobierno mexicano, que sospecha que el diplomático mintió sobre el operativo de detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y de Joaquín Guzmán López, líderes del Cártel de Sinaloa.

El martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó a Salazar de haber falseado su postura sobre el polémico operativo, ejecutado en solitario por Washington a mediados de 2024. “¿Quién miente? (…) todo parece indicar que el embajador de EE.UU. mintió”, dijo la mandataria.

En respuesta a esa incógnita, el diplomático publicó un escrito en la red social X para intentar aclarar lo ocurrido con una detención que, dos años después, ha reavivado un conflicto bilateral. En el texto, Salazar aseguró que el 25 y 26 de julio de 2024, tanto él como el entonces fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, se comunicaron con el Gobierno que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, quien estaba por terminar su presidencia.

Statement by Former Secretary of the Interior Ken Salazar President Claudia Sheinbaum has asked a question: who told the truth? Let me answer it plainly: Attorney General Merrick Garland and I communicated to the Mexican government in our public statements and to the Mexican… — Ken Salazar (@KenSalazar) July 8, 2026

¿Quién fue?

De acuerdo a la versión del diplomático, la llamada habría sido para informar sobre la captura de Zambada y de Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el exlíder del Cártel de Sinaloa que cumple pena a cadena perpetua en EE.UU. Ambos narcos aterrizaron en un aeropuerto de Nuevo México, después de viajar en una avioneta que partió de Sinaloa.

“Le comunicamos al gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestro operativo. La verdad es la verdad”, dijo Salazar al ratificar su versión, a pesar de que la semana pasada el periodista mexicano Luis Chaparro reveló que el FBI exhibía la avioneta y se adjudicaba el éxito del doble arresto.

La doble captura no solo conmocionó a las organizaciones criminales en México, sino que provocó una oleada de violencia en Sinaloa de la que López Obrador y Sheinbaum han responsabilizado a EE.UU.

Aunque Salazar no aclaró si el FBI participó o no en el operativo, lo que violaría leyes internacionales y mexicanas, sí aprovechó para promover su libro: ‘Borderlands. My fight for an inclusive America’ (‘Fronteras: mi lucha por una América inclusiva’), que saldrá a la venta en las próximas semanas.

“Trata sobre la urgencia de crear una Nueva Alianza Norteamericana que aborde los desafíos económicos, de seguridad y climáticos de Norteamérica. Es un mensaje que espero sea adoptado por los pueblos de EE.UU., México y Canadá”, afirmó.

El exembajador tampoco se refirió a los polémicos acuerdos alcanzados por los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán con la justicia de EE.UU. Esos pactos han sido criticados por Sheinbaum, quien considera que el Gobierno de ese país se contradice al declarar como terroristas a los cárteles mexicanos y después negociar con sus líderes.

La víspera, la fiscal general, Ernestina Godoy, informó que su despacho lleva a cabo una nueva investigación para determinar el papel que tuvo EE.UU. en un operativo del que, insistió, el Gobierno mexicano jamás fue informado.