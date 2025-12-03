BOLETIN DE NOTICIAS
México

El salario mínimo subirá a 9 mil 582.47 pesos y a 13 mil 409 pesos mensuales en 2026, informa Sheinbaum

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social afirma que este incremento es el nivel más alto que se ha tenido desde 1980

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto de los pesos mexicanos.

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social informó sobre la cantidad de incremento en el salario mínimo que estarán vigentes a partir del próximo 1° de enero del año nuevo 2026.

Entre el sector obrero, empresarial y el gobierno federal se definió que los sueldos serán los siguientes, según a la zona en la que se labore:

Salario mínimo general y profesionales

Aumento del 13% de salario mínimo general: lo que implica que pasará de 278.80 pesos a 325.04 pesos diarios, lo que equivale a 9 mil 582.47 pesos mensuales

Zona libre de la Frontera Norte

Se sube el 5%: las personas pasarán de ganar 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, lo que da un ingreso mensual de 13 mil 409.80 pesos

Ante esto, Baruch se destaca que “logramos en la frontera norte llegar a un salario que tiene la posibilidad de cubrir 2.8 canastas básicas”.

