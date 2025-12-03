El salario mínimo subirá a 9 mil 582.47 pesos y a 13 mil 409 pesos mensuales en 2026, informa Sheinbaum

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social informó sobre la cantidad de incremento en el salario mínimo que estarán vigentes a partir del próximo 1° de enero del año nuevo 2026.

Entre el sector obrero, empresarial y el gobierno federal se definió que los sueldos serán los siguientes, según a la zona en la que se labore:

Salario mínimo general y profesionales

Aumento del 13% de salario mínimo general: lo que implica que pasará de 278.80 pesos a 325.04 pesos diarios, lo que equivale a 9 mil 582.47 pesos mensuales

Zona libre de la Frontera Norte

Se sube el 5%: las personas pasarán de ganar 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, lo que da un ingreso mensual de 13 mil 409.80 pesos

Ante esto, Baruch se destaca que “logramos en la frontera norte llegar a un salario que tiene la posibilidad de cubrir 2.8 canastas básicas”.