Fue detenido en Tapachula presunto líder de la pandilla Barrio 18 buscado en El Salvador

TAPACHULA, Chiapas.- La Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvo a Roberto “N”, alias “Tuntun”, de nacionalidad salvadoreña, señalado como presunto integrante y líder de la pandilla Barrio 18.

El hombre contaba con dos órdenes de captura vigentes en El Salvador por los delitos de fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal de armas de fuego y explosivos caseros, así como posesión y tenencia de drogas.

Durante un operativo en el poblado de Puerto Madero, los agentes lo detectaron por sus tatuajes visibles. Al notar la presencia policial, intentó escapar, pero fue capturado.

Tras su detención, será puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para su repatriación a El Salvador, donde enfrentará la justicia por los delitos cometidos en su país.

La Fiscalía de Chiapas reiteró su compromiso de combatir el crimen organizado en coordinación con autoridades internacionales.