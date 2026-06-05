Google Street View capta su propio “retén”: Civiles armados interceptan vehículo en Culiacán

CULIACÁN, Sinaloa. — En un evento que pone de relieve la brecha entre las estadísticas gubernamentales y la realidad en tierra, un vehículo de Google Street View fue interceptado por un grupo de presuntos sicarios al norte de Culiacán. El incidente, registrado por la tecnología de la propia unidad, ocurrió en un retén improvisado en la carretera que atraviesa el poblado de Mojolo, en la comunidad de Los Algodones.

La revisión: Entre rifles y tecnología

El vehículo compacto, equipado con sistemas de cámaras panorámicas, sensores láser y GPS, se detuvo ante la presencia de seis civiles fuertemente armados. Los sujetos, que portaban rifles AK-47 (conocidos como “Cuernos de Chivo”), pecheras, cascos antibalas y equipo táctico, realizaron una inspección de la unidad para determinar el propósito de su recorrido.

Al constatar que las cámaras de alta resolución se limitaban a capturar imágenes para el servicio de Google Maps, los hombres permitieron que el automóvil continuara su marcha de forma inmediata. Las pruebas de este encuentro quedaron inmortalizadas en las coordenadas 25°00’44.9″N 107°19’33.5″W, donde actualmente cualquier usuario puede observar la presencia del comando armado en la plataforma digital.

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