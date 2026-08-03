Trump da a Irán su “última oportunidad” para un acuerdo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha declarado este lunes que da una “última oportunidad” a Irán para llegar a un acuerdo sobre el cese de las hostilidades.

Según sus palabras, las conversaciones al respecto entre ambos países “siguen en marcha”. “Se están llevando a cabo en este mismo momento”, manifestó. En esa línea, Trump aseguró que durante la jornada anterior EE.UU. iba a lanzar un ataque “muy fuerte” contra el país persa.

“Muy, muy fuerte. Más fuerte que cualquier ataque, creo que puedo decirlo, […] por lo que sé, cualquier ataque desde la Segunda Guerra Mundial”, afirmó. “Y llamaron. Además, llamó Arabia Saudí. Y llamaron los Emiratos Árabes Unidos. Llamó Catar. Recibí llamadas de numerosas personas”, enumeró.

“No quiero utilizar la palabra ‘suplicar’, pero, en concreto, Irán no quería ser atacado. Y dijeron: ‘Queremos hablar’. ‘Queremos hablar del tema directo’, pero, lo que es más importante desde mi punto de vista, ‘queremos hablar de la desnuclearización de Irán’. Porque de eso se trata todo esto. Por eso estoy haciendo esto. Y ya debería haberse hecho”, continuó.

El mandatario volvió a reiterar que Washington está llevando a cabo conversaciones con Teherán a petición de Irán. “Con el respaldo de Arabia Saudí, de los Emiratos Árabes Unidos y, en particular, de Catar, aunque también de otros países”, señaló. “Y todos querían darle a esto una última oportunidad. Esta es una última oportunidad”, destacó, haciendo hincapié en que es “la última oportunidad para que firmen un buen documento”.

Previamente, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, aseguró que su país no sostiene negociaciones con Estados Unidos y que los diálogos actuales se limitan a Omán, centrados exclusivamente en lograr un entendimiento para el tránsito seguro de buques por el estrecho de Ormuz. Además, insistió en que la vía marítima fue cerrada por la “agresión” de Estados Unidos desde el 28 de febrero, y advirtió que “mientras continúen el bloqueo naval y las fechorías de Estados Unidos, y mientras sigan todas las violaciones que ha cometido, no ocurrirá nada especial en la situación del estrecho”.