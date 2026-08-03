Irán detiene ataque de represalia contra Ucrania y revela por qué lo suspendió

Mohsén Rezai, asesor militar del régimen iraní y excomandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, aseveró que su país canceló un ataque de represalia contra Ucrania después de que Kyiv se disculpara.

“Estábamos preparados para atacar tres puntos en Ucrania, pero después de que ese país se disculpara, cancelamos el ataque”, dijo en una entrevista difundida este lunes por Tasnim.

Asimismo, detalló que desde Ucrania sostienen que se trató de un error, asunto que Teherán sigue investigando.

Tensiones con Ucrania

Las declaraciones de Rezai tienen lugar en medio de las tensiones generadas por el ataque ucraniano a un buque mercante iraní en el mar Caspio, ocurrido la semana pasada, que provocó la explosión de la embarcación, causando la muerte de un marinero y heridas a otro.

Desde Teherán condenaron enérgicamente los hechos, al tiempo que subrayaron que la acción constituye una violación de la Carta de la ONU y “un acto de agresión” que puede exacerbar y propagar el conflicto. Además, indicaron que el ataque evidencia la persistencia de “la actitud irracional y hostil del régimen ucraniano hacia la República Islámica de Irán”, que, aseguraron, nunca ha intervenido en el conflicto entre Moscú y Kyiv.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andréi Sibiga, mantuvo una conversación con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, insistiendo en que “nunca tuvieron la intención de atacar embarcaciones o personas civiles”. El canciller de Irán afirmó esta semana que no veía creíble la tesis de Kyiv de que el ataque al buque fuera “involuntario” y sostuvo que el gobierno ucraniano debería asumir de manera clara la responsabilidad de esta “acción ilegal y criminal”.