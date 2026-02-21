BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MéxicoSacerdote acusado por abuso sexual contra menores fue extraditado de España a México
México

Sacerdote acusado por abuso sexual contra menores fue extraditado de España a México

El clérigo tiene varias acusaciones en su contra

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Imagen de un altar Católico. Foto FreePik

La Justicia mexicana concretó la extradición desde España de un sacerdote sobre el que pesan acusaciones de abuso sexual agravado y corrupción de menores en perjuicio de al menos cuatro niñas residentes de una casa hogar localizada en el estado de Jalisco, reporta El Universal.

Según consta en tres denuncias interpuestas en el 2022 referidas por el medio, el clérigo se habría aprovechado de su autoridad y posición para violentar a las menores mientras fingía que celebraba el sacramento de la confesión. Asimismo, para asegurarse de que no le contarían a nadie lo sucedido, habría amenazado a una de las víctimas.

Al saberse en la mira de la Fiscalía jalisciense, el presunto perpetrador huyó a territorio español para evitar su captura.

No obstante, en marzo del 2025, las autoridades del país norteamericano consiguieron que la Interpol emitiera una alerta roja en contra del cura, quien fue detenido poco después y permaneció bajo custodia del Estado español hasta el 19 de febrero.

También te puede interesar

VIDEO El volcán más activo de México emite...

Diputado mexicano solicita licencia para participar en un...

El ‘Doctor Chapatín’ de Roberto Gómez Bolaños señalado...

Desaparecen sin dejar rastros los pasajeros y conductor...

La cifra astronómica que gastó EE.UU. en deportar...

Ubican sin vida a Blanca Esthela Álvarez, regidora...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign