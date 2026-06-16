Sheinbaum responde si se reunirá con el rey de España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este martes que “es probable” que se reúna con el rey Felipe VI, quien viajará al país latinoamericano el próximo 26 de junio para presenciar el partido España-Uruguay que se realizará en la ciudad de Guadalajara, una de las sedes locales del Mundial de Fútbol 2026.

“Todavía está Relaciones Exteriores (de México) viendo con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español y creo que mañana o pasado les podríamos informar”, señaló la mandataria en una conferencia de prensa en la que anticipó que, en caso de concretarse, el encuentro se realizará en la Ciudad de México.

La reunión entre la presidenta y el monarca despierta una fuerte expectativa, ya que representaría la reconciliación de ambos países, que han mantenido un vínculo cargado de tensión desde que en 2019 el expresidente Andrés Manuel López Obrador le solicitara a España que pidiera perdón por los crímenes cometidos en México durante la Conquista, a lo que el rey se negó. Sin embargo, este año cambió la posición y, de manera sorpresiva, reconoció que hubo “mucho abuso”.

El Rey aceptó la invitación cursada por Sheinbaum, que se produjo en un nuevo momento de acercamiento entre los dos países después de que el monarca reconociera a mediados de marzo que hubo “mucho abuso” durante la Conquista y admitiera que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse “orgullosos”.

Sus palabras fueron bien recibidas por la presidenta mexicana, que decidió entonces viajar a España para participar en una reunión en defensa de la democracia junto a otros líderes progresistas el pasado 18 de abril.

Asimismo, Sheinbaum sostuvo que la relación atraviesa ahora un “momento distinto” al que se produjo a raíz de la ausencia de respuesta por parte de Felipe VI a la carta que el envió en 2019 el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidiendo una disculpa por los abusos durante la Conquista.