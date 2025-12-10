Trump indica que crisis del agua en México impacta la seguridad estadounidense llama a solución “inmediata”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una amenaza para su país los “problemas de agua y drenaje” que tiene el gobierno de México, después de acusarlo de enviar aguas negras al Río Tijuana que han perjudicado a las comunidades de Texas y California.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense había publicado un video en el que se puede mirar “los millones de galones” de agua sucia y desperdicios en el Río Tijuana, que supuestamente lanza México, afirmando que éstas perjudican principalmente a los poblados de Coronado e Imperial Beach.

“México debe atender su problema de agua y drenaje, inmediatamente. Es una verdadera amenaza para Texas, California y Estados Unidos”, escribió en la red social.

Las acusaciones del presidente contra el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, acontecen en medio de las negociaciones que dieron inicio ayer entre los dos países, para acordar la entrega de agua pendiente a los Estados Unidos.

Esto último, después de que Trump acusó al gobierno de Sheinbaum de incumplir con el Tratado de Aguas de 1944, amenazando que en consecuencia aumentará en un 5% el pago de aranceles para importaciones mexicanas.

Esta mañana, Sheinbaum Pardo informó que ayer su gobierno entregó tres propuestas de entrega de agua durante las reuniones virtuales con funcionarios estadounidenses, que se analizarían de nueva cuenta esta mañana.

La mandataria manifestó que México esta actuando conforme al Tratado, detallando que el documento afirma que si hubo cinco años de sequía, se debe reponer lo que no se entregó en los siguientes cinco años.

“Siguen reunidos, se reunieron ayer, se hizo una propuesta. Repito, el Tratado es muy claro en decir que si hubo cinco años de sequía tiene que reponerse lo que no se entregó en los siguientes cinco años. Entonces, estamos en el marco del Tratado de 1944 y se está buscando sin afectar a los agricultores ni el consumo humano de agua, pues poder entregar el agua a Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el Tratado”, dijo en Palacio Nacional.