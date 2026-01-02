BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MigraciónEsta es la ciudad de EE.UU. con más migrantes arrestados por el ICE en 2025
MigraciónMundo

Esta es la ciudad de EE.UU. con más migrantes arrestados por el ICE en 2025

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Un latino es escoltado para ser deportado a su país de origen.

El gobernador de Texas (EE.UU.), Greg Abbot, celebró que la ciudad de Houston se encuentre a la cabeza por número de arrestos de inmigrantes a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) en 2025.

“Houston ocupa el primer lugar en arrestos por parte de ICE. Espero que esta posición se mantenga por mucho tiempo”, escribió en su cuenta de X.

Según datos del Proyecto de Datos de Deportación, del 20 de enero al 15 de octubre de 2025, el ICE reportó 5.200 arrestos de individuos fuera de entornos carcelarios en la comunidad de Houston, recoge The New York Times.

También te puede interesar

VIDEO Se enfrenta a robots humanoides y acaba...

Hombre apuñala a su mujer hasta dejarla en...

A plena luz del día: arrastra por el...

“No he sufrido ningún infarto”: Roberto Carlos revela...

A comer McDonald’s, moretones en manos y aspirina,...

Xi Jinping se pronuncia sobre el futuro de...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign