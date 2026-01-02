Esta es la ciudad de EE.UU. con más migrantes arrestados por el ICE en 2025

El gobernador de Texas (EE.UU.), Greg Abbot, celebró que la ciudad de Houston se encuentre a la cabeza por número de arrestos de inmigrantes a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) en 2025.

“Houston ocupa el primer lugar en arrestos por parte de ICE. Espero que esta posición se mantenga por mucho tiempo”, escribió en su cuenta de X.

Según datos del Proyecto de Datos de Deportación, del 20 de enero al 15 de octubre de 2025, el ICE reportó 5.200 arrestos de individuos fuera de entornos carcelarios en la comunidad de Houston, recoge The New York Times.