El presidente de Filipinas afirma que su país podría verse envuelto en una posible crisis por Taiwán

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró este martes, durante una entrevista con medios japoneses, que su país podría verse involucrado en caso de una crisis en Taiwán. Señaló que, a diferencia de Japón, para su nación no se trata de una elección, debido a la cercanía de la isla y a la presencia de filipinos allí.

Marcos Jr. sostuvo que buscan evitar “cualquier hostilidad por y alrededor de Taiwán”, pues no quieren verse involucrados “en ninguna guerra”. Agregó que si hubiera un conflicto, “solo hay que mirar el mapa” para darse cuenta de que el norte de Filipinas se vería afectado.

“En el caso de Japón, es más una cuestión de elección involucrarse. En Filipinas no tenemos elección, porque Taiwán está muy cerca y tenemos casi 200.000 ciudadanos filipinos viviendo y trabajando allí”, dijo. Añadió que existen “muchas otras consideraciones”, pero que terminan “en la misma posición” de apuntar a eludir una confrontación.

El mandatario subrayó que Filipinas ha mantenido una política de “una sola China” desde el principio y que la continuará. En relación con Taiwán, aseveró que Filipinas “no se entromete en algo que es un asunto interno” y que aconsejaban a todas las partes implicadas que cualquier conflicto se resuelva “pacíficamente”.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras que China la considera como parte irrenunciable de su territorio bajo la política de “una sola China” y la gran mayoría de los países del mundo, incluida Rusia, reconocen la isla como parte integral de la República Popular China.