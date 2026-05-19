WSJ: EE.UU. incauta petrolero vinculado a Irán en el océano Índico

Estados Unidos apresó la noche de este martes el petrolero Skywave, vinculado a Irán, en el océano Índico, afirmaron a The Wall Street Journal tres funcionarios estadounidenses.

Según la información obtenida por el medio, el buque, que ya había sido sancionado en marzo por el país norteamericano por su supuesta participación en el transporte de petróleo iraní, se encontraba navegando al oeste de Malasia tras haber atravesado el estrecho de Malaca.

La publicación asegura que es probable que el buque cargara más de un millón de barriles de crudo en la isla petrolera iraní de Jarg el pasado febrero. Asimismo, afirman que, si bien no se ha podido determinar si Skywave descargó el petróleo en Asia, cuando fue incautado se encontraba en una zona conocida por transferencias clandestinas de barco a barco y se dirigía de vuelta a Medio Oriente.

Esta es al menos la tercera vez que Estados Unidos incauta un petrolero que, afirman, forma parte de la denominada ‘flota fantasma’ iraní. En abril, las fuerzas estadounidenses capturaron los buques M/T Tifani y M/T Majestic X, también en el océano Índico.

La Cancillería iraní calificó el incidente con M/V Touska como un acto “criminal e ilegal” y sostuvo que se trató de un “acto de piratería” que viola el derecho internacional, la Carta de la ONU y un reciente acuerdo de alto el fuego. Asimismo, advirtió que Estados Unidos “asumirá plena responsabilidad por las consecuencias de esta peligrosa escalada” y afirmó que Irán utilizará “todos los medios disponibles para defender su soberanía y proteger los derechos de sus ciudadanos”.