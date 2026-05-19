Al menos 46 % de los alimentos en España tiene al menos un pesticida: Estudio

MADRID.- Un nuevo estudio titulado ‘Directo a tus hormonas 2026’, elaborado por Ecologistas en Acción, reveló que el 46 % de los alimentos que se consumen en España contiene al menos un plaguicida, porcentaje que se eleva hasta el 69 % en el caso de las frutas.

El informe, basado en los datos de 2024 del Programa de Control de Residuos de Plaguicidas de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, detectó restos de 127 pesticidas diferentes en los alimentos analizados.

Entre los hallazgos más preocupantes destacan:

59 sustancias prohibidas en la Unión Europea.

48 disruptores endocrinos (alteradores hormonales).

14 químicos persistentes PFAS, vinculados a daños graves para la salud.

15 componentes candidatos a la sustitución por ser cancerígenos, tóxicos para la reproducción o persistentes.

Kistiñe García, coautora del estudio, señaló que “el 32 % de los alimentos presentan contaminación múltiple con más de un plaguicida”, con casos extremos como una muestra de uva que contenía 14 plaguicidas distintos.

Ante estos resultados, Ecologistas en Acción recomienda consumir productos locales, ya que el 61 % de ellos está libre de estos químicos. Sin embargo, advierten que la reducción debe aplicarse en la alimentación general y no limitarse solo a los productos ecológicos.

Los plaguicidas, utilizados para proteger las cosechas, conllevan graves riesgos para la salud humana, como impactos neurológicos, enfermedad de Parkinson, alteraciones en el neurodesarrollo infantil, infertilidad, cáncer y diabetes.