Liberan tres lobos mexicanos en Chihuahua como parte de programa binacional de recuperación con Estados Unidos

CASAS GRANDES, Chihuahua- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participó en la liberación de tres ejemplares de lobo mexicano (Canis lupus baileyi) en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, como parte de un programa binacional para la recuperación de la especie.

Los animales —una hembra y dos machos de entre dos y tres años de edad— fueron remitidos a México por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. La recepción se realizó el 8 de mayo en el Recinto Fiscalizado del Puente Internacional Zaragoza Ysleta, en Ciudad Juárez, donde personal de la Profepa verificó su buen estado de salud y la documentación correspondiente.

Ese mismo día, los tres lobos fueron trasladados y liberados en el predio “Los Nogales”, en Casas Grandes. La acción se enmarca en el Plan de Trabajo para el Monitoreo Integral y Fomento de la Coexistencia del Lobo Mexicano, impulsado por la Fundación Tonkawa.

Cada ejemplar fue equipado con un collar especializado que permite obtener localizaciones a intervalos fijos y genera alertas automáticas en caso de mortalidad o movimientos inusuales, facilitando su seguimiento y evaluación del programa de reintroducción.

Especie endémica en grave riesgo

El lobo mexicano está catalogado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie “Probablemente Extinta en el medio silvestre”. Es uno de los cánidos más emblemáticos de México y el más grande del país. Su población fue drásticamente reducida en las décadas de 1950 y 1960 debido a campañas de exterminio promovidas por el sector ganadero y respaldadas por los gobiernos de México y Estados Unidos.

Su desaparición generó un grave desequilibrio ecológico al eliminar un depredador clave en los ecosistemas del norte del país.