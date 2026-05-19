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Policía registra oficinas vinculadas a José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra

Los agentes inspeccionaron el despacho del expresidente, una empresa relacionada con sus hijas y varias sociedades mercantiles.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Los agentes investigando registros del caso Plus Ultra.

MADRID.- La Policía española realizó este lunes registros en varias oficinas vinculadas al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, después de que fuera imputado en el marco del caso Plus Ultra.

Según los reportes, los agentes inspeccionaron el despacho del exmandatario, una empresa relacionada con sus hijas y diversas sociedades mercantiles presuntamente conectadas a la investigación.

El caso Plus Ultra ha vuelto a sacudir al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Se trata de una de las mayores polémicas sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia, luego de que el Gobierno aprobara un rescate millonario a la aerolínea a pesar de las dudas sobre su viabilidad económica y sus presuntos vínculos con Venezuela.

La investigación judicial indaga posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y manejo irregular de fondos públicos. También se examinan supuestos vínculos entre operadores políticos, empresarios y estructuras financieras relacionadas con el chavismo venezolano.

La oposición ha exigido explicaciones inmediatas y total transparencia sobre el destino del dinero público y las conexiones internacionales de la trama.

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