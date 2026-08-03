Trump: “La dirigencia iraní es increíblemente hipócrita”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes a la dirigencia de Irán como “increíblemente hipócrita” en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social. El mandatario afirmó que los líderes iraníes solicitan reuniones y negocian, mientras declaran públicamente que no mantienen ningún tipo de diálogo. El inquilino de la Casa Blanca aseguró que las conversaciones están en curso y que hay más encuentros programados en el futuro inmediato, aunque Teherán insista en que solo interactúa con Omán.

Según Trump, aunque las autoridades iraníes han manifestado que controlarán el estrecho de Ormuz, esa vía marítima “ya está completamente controlada por la Armada de Estados Unidos” y por lo que denominó un “‘bloqueo’ o, como algunos lo llaman, ‘el muro de acero estadounidense'”. “Nada llega a Irán, a menos que nosotros queramos que llegue”, afirmó Trump y advirtió que “nada llegará, a menos que se logre un acuerdo o una rendición total”.

El mandatario insistió en que, quiera o no admitirlo Teherán, “de hecho, estamos hablando de una solución a un problema que ellos han causado durante décadas” y enfatizó que “Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

Previamente, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, aseguró que su país no sostiene negociaciones con Estados Unidos y que los diálogos actuales se limitan a Omán, centrados exclusivamente en lograr un entendimiento para el tránsito seguro de buques por el estrecho de Ormuz. Además, insistió en que la vía marítima fue cerrada por la “agresión” de Estados Unidos desde el 28 de febrero, y advirtió que “mientras continúen el bloqueo naval y las fechorías de Estados Unidos, y mientras sigan todas las violaciones que ha cometido, no ocurrirá nada especial en la situación del estrecho”.