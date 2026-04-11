Acusan de agresión sexual a uno de los principales candidatos demócratas a gobernador

Destacados miembros del Partido Demócrata han retirado su apoyo al congresista Eric Swalwell, candidato demócrata a la Gobernación de California, después de que el viernes se publicaran reportajes en los que cuatro mujeres lo acusan de agresión sexual o comportamiento inadecuado.

Un reportaje del San Francisco Chronicle revela que una exempleada de la oficina del congresista Swalwell lo acusó por agresión sexual en dos ocasiones, mientras que CNN informa que otras tres mujeres también denunciaron otro tipo de conducta sexual inapropiada por parte del político.

La exasesora declaró que Swalwell comenzó a acosarla pocas semanas después de que la contrataran en 2019, cuando tenía 21 años, para trabajar en la oficina del distrito del Partido Demócrata en Castro Valley. En particular, aseguró que el congresista la presionó para que le enviara fotos de ella desnuda e imágenes de sus genitales. Asimismo, habría intentado besarla mientras conducía y le pidió que le practicara sexo oral.

En 2024, cuando ya no trabajaba para él, recordó que, tras asistir a una gala benéfica, se reunieron para tomar algo, perdió el conocimiento y se despertó desnuda en la cama de hotel de Swalwell, con indicios de que habían mantenido relaciones sexuales.

Asimismo, la investigación de CNN recoge el testimonio de otras tres mujeres que aseguraron haber sido víctimas de distintos tipos de conducta sexual inapropiada por parte de Swalwell, entre ellos el envío de mensajes explícitos o de foto no solicitadas en las que aparecía desnudo.

Ante esta situación, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró que “la joven que ha presentado graves acusaciones contra el congresista Swalwell debe ser respetada y escuchada”. “Tal como lo hablé con el congresista Swalwell, resulta evidente que lo más apropiado es llevar a cabo dicha investigación fuera del contexto de una campaña para la gobernación”, señaló en un mensaje en sus redes sociales.

El senador de California, Adam Schiff, afirmó que se sentía “profundamente consternado” por lo publicado, calificó de “valiente” el testimonio de la mujer, y anunció la retirada inmediata de su apoyo a Swalwell, quien —aseguró— “debería retirarse de la carrera”. Asimismo, el senador de Arizona Ruben Gallego y el representante por California Adam Gray comunicaron que le retiraban su respaldo.

El presidente del Partido Demócrata de California, Rusty Hicks, calificó las acusaciones de “profundamente perturbadoras” y subrayó que “las historias de víctimas y supervivientes deben ser escuchadas y creídas”.

Por su parte, Swalwell ha negado las acusaciones, asegurando que las acusaciones vertidas en su contra son “completamente falsas”.