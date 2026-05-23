Aeronaves de EE. UU. sobrevuelan Caracas en simulacro de evacuación coordinado: Izquierda de la región molesta

CARACAS – En un hecho poco frecuente dentro del actual clima geopolítico, aeronaves estadounidenses sobrevolaron este sábado la capital venezolana, Caracas, como parte de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o catástrofes. Según confirmaron fuentes oficiales, las naves aterrizaron en las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos en la ciudad.

Coordinación y protocolos de seguridad

La actividad fue autorizada previamente por el Gobierno de Venezuela, que el pasado jueves adelantó que este ejercicio formaba parte de los “protocolos regulares de seguridad y protección diplomática”. El canciller venezolano, Yván Gil, emitió un comunicado detallando que el simulacro se llevó a cabo en estrecha coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas y otras instituciones de seguridad del país suramericano.

Los #EEUU llevaron a cabo el simulacro de evacuación de su embajada ubicada en #Caracas #Venezuela. Se vieron sobrevolando dos V-22 Osprey en el cielo caraqueño Video 1-3 pic.twitter.com/76rPsJyvAD — Planeta Informativo (@planetainfoLA) May 23, 2026

Asimismo, se informó que la Cruz Roja Venezolana tuvo un papel activo en la coordinación de los componentes asociados a la atención de emergencias y la logística de evacuación médica. Desde la misión diplomática estadounidense en Caracas subrayaron que “garantizar la capacidad de respuesta rápida del Ejército” es vital para la preparación de sus misiones a nivel global.

Los #EEUU llevaron a cabo el simulacro de evacuación de su embajada ubicada en #Caracas #Venezuela. Se vieron sobrevolando dos V-22 Osprey en el cielo caraqueño Video 2-3 pic.twitter.com/9kXnzMP3P3 — Planeta Informativo (@planetainfoLA) May 23, 2026

Críticas desde la izquierda mundial

A pesar del carácter técnico y coordinado del ejercicio, integrantes de la izquierda mundial han criticado fuertemente estos movimientos, calificándolos como una demostración de fuerza innecesaria o una vulneración simbólica de la soberanía regional en un contexto de alta sensibilidad internacional.