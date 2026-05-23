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Aeronaves de EE. UU. sobrevuelan Caracas en simulacro de evacuación coordinado: Izquierda de la región molesta

El ejercicio, diseñado para enfrentar "contingencias catastróficas", contó con la participación de la Cruz Roja y el aval de las autoridades aeronáuticas locales, aunque despertó fuertes rechazos en sectores de la izquierda internacional.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Una aeronave de transporte estadounidense aterrizando en las cercanías de la delegación diplomática en Caracas este sábado. El ejercicio de evacuación médica fue supervisado por instituciones venezolanas y la Cruz Roja, en un esfuerzo por estandarizar respuestas ante desastres.

CARACAS – En un hecho poco frecuente dentro del actual clima geopolítico, aeronaves estadounidenses sobrevolaron este sábado la capital venezolana, Caracas, como parte de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o catástrofes. Según confirmaron fuentes oficiales, las naves aterrizaron en las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos en la ciudad.

Coordinación y protocolos de seguridad

La actividad fue autorizada previamente por el Gobierno de Venezuela, que el pasado jueves adelantó que este ejercicio formaba parte de los “protocolos regulares de seguridad y protección diplomática”. El canciller venezolano, Yván Gil, emitió un comunicado detallando que el simulacro se llevó a cabo en estrecha coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas y otras instituciones de seguridad del país suramericano.

Asimismo, se informó que la Cruz Roja Venezolana tuvo un papel activo en la coordinación de los componentes asociados a la atención de emergencias y la logística de evacuación médica. Desde la misión diplomática estadounidense en Caracas subrayaron que “garantizar la capacidad de respuesta rápida del Ejército” es vital para la preparación de sus misiones a nivel global.

Críticas desde la izquierda mundial

A pesar del carácter técnico y coordinado del ejercicio, integrantes de la izquierda mundial han criticado fuertemente estos movimientos, calificándolos como una demostración de fuerza innecesaria o una vulneración simbólica de la soberanía regional en un contexto de alta sensibilidad internacional.

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