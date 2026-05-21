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Violenta balacera entre policía y presuntos narcos deja al menos cinco muertos en frontera entre Honduras y Guatemala

El enfrentamiento ocurrió durante un operativo antidrogas en la aldea de Corinto, en la zona fronteriza con Guatemala.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Un tiroteo entre policías y presuntos criminales provoca evacuaciones y despliegue militar en zona limítrofe hondureña (Foto: Cortesía)

OMOA, Cortés, Honduras.- Un intenso enfrentamiento armado entre miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y presuntos integrantes de una estructura criminal dejó al menos cinco personas muertas y varios heridos en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés.

El hecho se registró durante un operativo antidrogas en una vivienda del sector. Según reportes preliminares, los agentes fueron recibidos a balazos al ingresar al inmueble, lo que derivó en un fuerte intercambio de fuego que duró varios minutos y generó pánico entre los habitantes de la comunidad fronteriza.

Entre las víctimas habría tanto miembros de la Policía como civiles, aunque las autoridades aún no han confirmado la cifra exacta ni las identidades. Versiones extraoficiales hablan de hasta seis agentes fallecidos y tres presuntos criminales.

Las fuerzas policiales y presuntos miembros de una banda criminal protagonizaron un tiroteo que dejó varios fallecidos y heridos, generando alerta entre los habitantes y paralización de actividades en el sector

Horas antes, otro policía había sido asesinado en Chamelecón, San Pedro Sula, lo que eleva la tensión en los cuerpos de seguridad del norte del país.Tras el enfrentamiento, las autoridades cerraron temporalmente el paso fronterizo con Guatemala por Corinto y desplegaron un fuerte operativo con unidades militares y policiales. El jefe de la Policía de Fronteras resultó herido y fue trasladado a un hospital bajo fuertes medidas de seguridad.
La Secretaría de Seguridad anunció acciones inmediatas en las zonas de Rigores (Trujillo) y Corinto para recuperar el control territorial y capturar a los responsables.

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